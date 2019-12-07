Галерея: в Таллинне появится маленький Голливуд. Как это изменит нашу жизнь?

Ноорметс подтвердил, что с помощью поддержки города Таллинна планируется построить на Пальяссааре студийный комплекс площадью в 3500 квадратных метров, где самое больше помещение будет площадью в 1200 квадратных метров и высотой в 14 метров.

Помимо студийных помещений планируются также и подсобные помещения, например, гримерки, места для столовой и ночлега и т.д. Концепция нового комплекса конкретная, но амбициозная: предлагать местным режиссерам возможность создавать новый мир и в то же время сделать Эстонию и для иностранных проектов желанным местом для съемок фильмов.

Грен Ноормет на месте будущей киностудии. ФОТО: Sander Ilvest

По словам Ноорметса, в необходимости создания местной киностудии никто не сомневался и раньше, но не было уверенности в ее рентабельности и представления, где бы она могла расположиться. «Поскольку раньше подобного опыта не было, предыдущие планировки буксировали. Когда этот проект начали обсуждать с Таллинном, город сразу его принял. Это создало новые перспективы, которые до сих пор не были использованы. Когда сюда приедет крупное иностранное кинопроизводство, они будут использовать не только студию, но и вся компания будет здесь — есть, спать и использовать прочие услуги», - говорит Ноорметс.

Он отметил, сначала они говорили с различными инвесторами и даже не думали, что и город может быть заинтересован в этом проекте и выступать в роли инвестора.

Точное количество рабочих мест, которые возникнут после открытия студии, пока неизвестно. «Этот проект принесет два вида рабочих мест: прямые и косвенные. Прямые появятся в продюсерских компаниях, которые получат работу благодаря проектам, которые с помощью киностудии начнут снимать в Таллинне. Но вся компания, которая на время съемок будет здесь, захочет есть, надо где-то спать, поэтому количество побочных рабочих мест тяжело предсказать. Аудиовизуальный сектор даст работу не только людям из этой сферы, но и за ее пределами», - говорит Ноорметс.

Если все пойдет по плану, то строительство начнется в середине следующего года или к концу лета.

ФОТО: Sander Ilvest

Ноорметс отметил, что в местной киноиндустрии есть профессионалы своего дело, но отсутствие студии создавало препятствие, которое не позволяло выпускать большое кино. «Желание и умения есть, а технические возможности отсутствуют».

Ноорметс уверен, что спрос на студию будет, поскольку большинство европейский студий перегружены крупными проектами (HBO, Amazon Prime, Netflix). «Появления помещения, где можно снимать сериал или фильм, конечно, в киномире очень ждут, поскольку свободного времени в студиях мало, - говорит он. - Если хочешь снимать какой-то сериал, например, в течение шести месяцев, такую возможность в окрестностях найти тяжело. Создание здесь студии отвечает спросу».

По словам Ноорметса, он посетил много студий, чтобы узнать, что необходимо учесть при строительстве: «Очень много мелких деталей. Например, размер входной двери, что если на большом грузовике можно заехать в студию, можно будет проехать напрямую по студии или нужно пройти какой-то поворот и т. д. Вентиляция и система охлаждения очень важны, надо это хорошо продумать. Чрезвычайно важна быстрая и мощная передача данных, чтобы, например, при необходимости можно было вести прямой эфир».

Для простого человек новость о создании местного Голливуда звучит как гром среди ясного неба, но на самом деле мысль о создании подобного комплекса появилась еще в 1999 году. «Но конкретные шаги — поиски участка, планирование бюджета, переговоры со строителями — были предприняты четыре-пять лет назад. Но понимание, что студия нужна и ее наличие даст нам больше мощных проектов, было всегда, на протяжении всего 21-го века».