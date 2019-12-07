Умер режиссер фильма «Мандарины»

Заза Урушадзе был председателем кинематографистов Грузии с 2013 года. Им сняты фильмы «Мандарины», «Последняя прогулка», «Останься со мной», «Три дома», «Здесь рассветает», «Для тех, кого оставил отец», а также сериал «Горячая собака».

Фильм Зазы Урушадзе «Мандарины», снятый им в 2013 году, был номинирован на «Золотой глобус» в номинации «Лучший иностранный фильм». «Мандарины» также был номинирован на Оскар в этой же номинации.