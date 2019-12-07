Ericsson выплатит США миллиард долларов за подкуп чиновников в других странах

Это один из крупнейших штрафов за нарушение иностранной компанией действующего в США закона о коррупции за рубежом. Под действие этого закона подпадают компании, ведущие свою деятельность в США, независимо от того, где было совершено преступление, сообщает агентство Reuters со ссылкой на Министерство юстиции США.

Правонарушения были совершены в 2000-2016 годах и связаны со сделками в Китае, Вьетнаме, Кувейте, Индонезии и Джибути. Выплаты на урегулирование включают уголовные санкции в размере более 520 млн и 540 млн долларов, которые должны быть выплачены Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Руководство Ericsson заявило, что ответственность за правонарушения несут лично главы представительств компании в ряде стран, которые действовали недобросовестно и сознательно не смогли внедрить достаточный контроль.