Сб, 7.12.2019
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Ericsson выплатит США миллиард долларов за подкуп чиновников в других странах

Глава концерна Ericsson Бёрье Экхольм.

ФОТО: YVES HERMAN/REUTERS/Scanpix

Шведская телекоммуникационная компания Ericsson согласилась выплатить США более одного млрд долларов в рамках соглашения с властями США для урегулирования претензий при расследовании фактов коррупции. 

Это один из крупнейших штрафов за нарушение иностранной компанией действующего в США закона о коррупции за рубежом. Под действие этого закона подпадают компании, ведущие свою деятельность в США, независимо от того, где было совершено преступление, сообщает агентство Reuters со ссылкой на Министерство юстиции США.

Правонарушения были совершены в 2000-2016 годах и связаны со сделками в Китае, Вьетнаме, Кувейте, Индонезии и Джибути. Выплаты на урегулирование включают уголовные санкции в размере более 520 млн и 540 млн долларов, которые должны быть выплачены Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Руководство Ericsson заявило, что ответственность за правонарушения несут лично главы представительств компании в ряде стран, которые действовали недобросовестно и сознательно не смогли внедрить достаточный контроль.

В компании заверили, что пересмотрели свою антикоррупционную программу и приняли меры по ее улучшению.

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