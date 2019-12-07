В России автомобиль сбил группу школьников, идущих в театр: 11 раненых, погибла учительница

В центре Нижнего Новгорода столкнулись четыре автомобиля, один из них вылетел на тротуар и сбил группу девятиклассников, сообщает "Интерфакс".

В результате аварии пострадали 12 человек, десять из них — школьники. Еще один человек — учительница — погибла.

«Только что нам сообщили, что умерла одна из учительниц, которая сопровождала детей в театр. Еще одна учительница ранена. 10 детей в больнице, одного ребенка оперируют, у других ушибы и сотрясения», —рассказали в пресс-службе городской администрации.

В ГИБДД уточнили, что девятиклассники двигались организованной группой по тротуару в сторону театра.

По предварительным данным регионального управления МВД, водитель иномарки не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся еще с двумя машинами