Сб, 7.12.2019
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  • В России автомобиль сбил группу школьников, идущих в театр: 11 раненых, погибла учительница

В России автомобиль сбил группу школьников, идущих в театр: 11 раненых, погибла учительница

Российская полиция. Фото иллюстративное.

ФОТО: Maxim Grigoryev/Maxim Grigoryev/TASS

В Нижнем Новгороде автомобиль вылетел на тротуар и сбил группу девятиклассников, которые в сопровождении учительниц шли в театр.

В центре Нижнего Новгорода столкнулись четыре автомобиля, один из них вылетел на тротуар и сбил группу девятиклассников, сообщает "Интерфакс"

В результате аварии пострадали 12 человек, десять из них — школьники. Еще один человек — учительница — погибла. 

«Только что нам сообщили, что умерла одна из учительниц, которая сопровождала детей в театр. Еще одна учительница ранена. 10 детей в больнице, одного ребенка оперируют, у других ушибы и сотрясения», —рассказали в пресс-службе городской администрации.

В ГИБДД уточнили, что девятиклассники двигались организованной группой по тротуару в сторону театра.

По предварительным данным регионального управления МВД, водитель иномарки не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся еще с двумя машинами

По факту аварии возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

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