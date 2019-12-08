Поиски бесследно пропавшего мужчины не дали результатов: полиция обратилась к людям

Пропавшего в последний раз видели в ночь на пятницу, 6 декабря в 1:25 в Тарту на пешеходном мосту, где он оставил четырех друзей. Связаться с ним по телефону удалось 6 декабря ночью. После этого он не отвечал на звонки, а телефон был выключен.

Айти вечером 5 декабря. ФОТО: Erakogu

Фотография сделана на мероприятии, где находился Айти, вечером 5 декабря, вторая фотография - с камеры видеонаблюдения (Айти на фото находится справа) была сделана, когда он направлялся с друзьями из центра города в сторону моста Турусилла, а потом, покинув друзей в 1:25, пропал). Он должен был добраться либо до места ночлега на улице Ванемуйзе в Тарту, либо до общежития на Нарвском шоссе, но так и не пришел туда.

Айти направлялся с друзьями из центра города в сторону моста Турусилла. ФОТО: Erakogu

На данный момент проверены все места, где он мог находиться, - у друзей и близких, общежития и другие места ночевок, больницы, бары, а также другие направления движения в центре города и далее по Нарвскому шоссе и окрестности Эмайыги. Сбор дополнительной информации и поиски продолжаются, полиции помогают близкие и друзья Айти, а также добровольцы.

Передвижения Айти с друзьями в центре Тарту. ФОТО: Politsei

Лейтенант Тартуского отделения полиции Сийм Линнард сказал в понедельник, 9 декабря, что в Тарту уже неоднократно были проверены берега Эмайыги, центр города и всевозможные адреса, куда мог пойти Айти, но его до сих пор не удалось обнаружить.

Полиция просмотрела часовые записи камер видеонаблюдения. Когда друзья попрощались с Айти, они вошли в здание и не обратили внимание, в какую сторону пошел он. Полицейские сняли записи с находившихся поблизости камер видеонаблюдения, которые частично покрывают обратный путь, но на них Айти не видно. Также он не обнаружен и на других городских камерах. Просмотр записей продолжается.

Линнард сказал, что сбор записей с камер наблюдения и их просмотр сейчас в приоритете, чтобы понять, в каком районе имеет смысл разворачивать поиски.

«Мы получили сообщения о том, что несколько человек видели соответствующего описанию мужчину, но они не нашли подтверждения», - отметил Линнард.

Тех, у кого-то ночью 6 декабря частные камеры или авторегистраторы вели запись вблизи моста Турусилла, улиц Фортууна, Пикк, Уус и прилегающих к ним, просят передать эти записи полиции.

Айти крепкого телосложения. Согласно описаниям друзей и фотографий с камеры наблюдения, на нем были шапка-ушанка, черного цвета куртка и светло-бежевая вельветовая водолазка, черные брюки. С собой у него была маленькая компьютерная сумка с ноутбуком. Он носит очки.