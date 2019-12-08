Сб, 14.12.2019
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Пропавший в Тарту 25-летний мужчина найден мертвым

В Тарту пропал Айти.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Начиная с прошлой недели полиция вела поиски пропавшего в Тарту в ночь на пятницу, 6 декабря, 25-летнего Айти.

Пропавшего в последний раз видели в ночь на пятницу, 6 декабря в 1:25 в Тарту на пешеходном мосту, где он оставил четырех друзей. Связаться с ним по телефону удалось 6 декабря ночью. После этого он не отвечал на звонки, а телефон был выключен.

Сегодня пресс-служба полиции сообщила, что водолазы обнаружили в реке Эмайыги не имевшее признаков насильственной смерти тело пропавшего Айти.

Причину смерти установит экспертиза.

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