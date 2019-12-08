Пропавший в Тарту 25-летний мужчина найден мертвым

Пропавшего в последний раз видели в ночь на пятницу, 6 декабря в 1:25 в Тарту на пешеходном мосту, где он оставил четырех друзей. Связаться с ним по телефону удалось 6 декабря ночью. После этого он не отвечал на звонки, а телефон был выключен.