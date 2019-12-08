Российская фигуристка победила в финале Гран-при и установила мировой рекорд

"Самое тяжелое было собраться на произвольную программу на всех соревнованиях, выйти из режима комфорта, а самое радостное - что я за счет этих соревнований смогла побывать в большом количестве стран, - сказала Косторная после триумфа журналистам. - И я думаю, что ни один человек, который не занимается спортом так, как мы, не съездил туда, где я была благодаря стартам".