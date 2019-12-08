Российская фигуристка победила в финале Гран-при и установила мировой рекорд

В итальянском Турине 17-летняя российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд по сумме баллов в финале серии Гран-при. За произвольный прокат она получила 162,65 балла, а ее результат по сумме программ составил 247,59 балла, пишет Newsru.
Алена побила достижение соотечественницы Александры Трусовой (241,02), которая блестяще выступила на этапе Гран-при в Канаде.
"Самое тяжелое было собраться на произвольную программу на всех соревнованиях, выйти из режима комфорта, а самое радостное - что я за счет этих соревнований смогла побывать в большом количестве стран, - сказала Косторная после триумфа журналистам. - И я думаю, что ни один человек, который не занимается спортом так, как мы, не съездил туда, где я была благодаря стартам".
Второе место в Турине заняла 15-летняя Анна Щербакова (240,92), третье - 15-летняя Александра Трусова (233,18), а 17-летняя Алина Загитова в итоговом протоколе оказалась шестой.
🥇 Alena Kostornaia of Russia continued to set new records on her way to the Grand Prix Final gold medal— ISU Figure Skating (@ISU_Figure) 8 декабря 2019 г.
🥈 Anna Shcherbakova
🥉 Alexandra Trusova
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Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин заняли четвертое место в соревнованиях танцевальных дуэтов в финале серии Гран-при, получив 204,88 балла.
Победили французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (219,85), второе место заняли американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (210,68), третье - их соотечественники Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью (207,93).
🥇 Gabriella Papadakis/Guillaume Cizeron of France claimed their second Grand Prix Final crown— ISU Figure Skating (@ISU_Figure) 8 декабря 2019 г.
🥈 Madison Chock/Evan Bates
🥉 Madison Hubbell/Zachary Donohue
🔗 https://t.co/DIvYu26WKf#GPFigure #FigureSkating pic.twitter.com/94ufkzMhCC