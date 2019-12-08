Вс, 8.12.2019
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Российская фигуристка победила в финале Гран-при и установила мировой рекорд

Алена Косторная.

ФОТО: Sergei Bobylev/Sergei Bobylev/TASS/Scanpix

В итальянском Турине 17-летняя российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд по сумме баллов в финале серии Гран-при. За произвольный прокат она получила 162,65 балла, а ее результат по сумме программ составил 247,59 балла, пишет Newsru.

Алена побила достижение соотечественницы Александры Трусовой (241,02), которая блестяще выступила на этапе Гран-при в Канаде.

"Самое тяжелое было собраться на произвольную программу на всех соревнованиях, выйти из режима комфорта, а самое радостное - что я за счет этих соревнований смогла побывать в большом количестве стран, - сказала Косторная после триумфа журналистам. - И я думаю, что ни один человек, который не занимается спортом так, как мы, не съездил туда, где я была благодаря стартам".

Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова.

ФОТО: Sergei Bobylev/Sergei Bobylev/TASS

Второе место в Турине заняла 15-летняя Анна Щербакова (240,92), третье - 15-летняя Александра Трусова (233,18), а 17-летняя Алина Загитова в итоговом протоколе оказалась шестой.

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин заняли четвертое место в соревнованиях танцевальных дуэтов в финале серии Гран-при, получив 204,88 балла.

Победили французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (219,85), второе место заняли американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (210,68), третье - их соотечественники Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью (207,93).

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