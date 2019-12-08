Вс, 8.12.2019
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При пожаре в жилом доме погиб человек

В Вильяндимаа загорелся дом.

ФОТО: Kenno Soo

Сегодня утром в жилом доме в Вильяндимаа вспыхнул пожар, погиб один человек.

В воскресенье, 8 декабря, в 6.53 в Центр тревоги поступило сообщение, что в волости Вильянди, в деревне Саарепеэд ходит жилое здание. Когда спасатели прибыли на место, огонь уже вырывался из-под крыши. Спасатели сразу приступили к тушению пожара и поискам возможных пострадавших. В 8.29 спасатели обнаружили труп 58-летнего мужчины.

Причины возникновения пожара выясняются, но известно, что пожар начался в том же помещении, где был найден погибший.

В этом году в пожарах в Эстонии погибли 34 человека.

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