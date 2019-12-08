При пожаре в жилом доме погиб человек

В воскресенье, 8 декабря, в 6.53 в Центр тревоги поступило сообщение, что в волости Вильянди, в деревне Саарепеэд ходит жилое здание. Когда спасатели прибыли на место, огонь уже вырывался из-под крыши. Спасатели сразу приступили к тушению пожара и поискам возможных пострадавших. В 8.29 спасатели обнаружили труп 58-летнего мужчины.