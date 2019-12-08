Государство создает новое банкротное ведомство

«Большая часть банкротных производств проходит без объявления банкротства. Вследствие этого остаются не выясненными причины неплатежеспособности; злонамеренно допустившие банкротство лица не привлекаются к ответственности; незаконно отчужденные активы не возвращаются в раздел банкротного имущества. Страдают как отдельные кредиторы, чьи требования остаются без удовлетворения, так и экономическая среда в целом», - обосновала советник отдела частного права Министерства юстиции Кристина Паду необходимость создания нового департамента.

Она также сказала, что нельзя забывать о связанном с банкротным производством общественном интересе, который заключается в общем улучшении коммерческой этики, поощрении установления честных экономических отношений, выявлении причин неплатежеспособности, защите общества от неплатежеспособных компаний и быстром и правильном разрешении случаев неплатежеспособности.

"За обеспечение общественного интереса в первую очередь должно выступать государство. В определенной степени государство уже сделало это, создав необходимую для процедур банкротства правовую базу. Однако на практике должники, у которых нет средств даже для проведения банкротного производства, представляют собой серьезную проблему. Проведение процедуры банкротства не обладающих активами компаний с целью защиты бизнес-среды также заслуживает общественного интереса и с точки зрений международных позиций», - объяснила Паду.

«Поскольку действующий в Эстонии порядок не обеспечил достаточного расследования причин неплатежеспособности должников с малыми или отстуствующими активами, из-за чего может пострадать честное исполнение договорных отношений, государство должно сделать что-то дополнительно, чтобы заставить компании соблюдать закон. В результате длительного анализа рабочая группа Министерства юстиции по ревизии неплатежеспособности предложила решить эту проблему путем создания в Эстонии службы по вопросам неплатежеспособности. Аналогичная система используется в Финляндии, где институт омбудсмена по банкротству был создан еще в 1995 году», - сказала Паду.

По ее словам, были рассмотрены различные варианты, и было признано, что из существующих органов лучше всего для создания такой службы подходит Департамент конкуренции.