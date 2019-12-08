Видео: в Риге праздничный венок стал причиной эвакуации 70 жильцов дома

В Риге из-за возгорания адвентского венка и стола под ним из дома на улице Гростонас пришлось эвакуироваться 70 жильцам, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе Латвии (VUGD).
Ugunsgrēks vienā no daudzstāvu mājām "Skanstes virsotnes" #Rīga #Latvija Dega dzīvoklis deviītājā stāvā. Cietušo nav.— BreakingLV (@breakinglv) December 7, 2019
aculiecinieka video via @sadursme pic.twitter.com/4liXxstFfs
Вызов на улицу Гростонас пожарные получили в 20:41. Еще до прибытия VUGD своими силами из здания эвакуировались 70 человек. К 22:05 работы по тушению пожара были завершены, пишет Rus.TVNET.
VUGD напоминает, что адвентские венки, если в них зажжены свечи, ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра.
Для возгорания не нужно даже прямого соприкосновения венка с огнем - достаточно тепла, которое дает свеча.