Вс, 8.12.2019
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Видео: в Риге праздничный венок стал причиной эвакуации 70 жильцов дома

ФОТО: twitter.com/BreakingLv

В Риге из-за возгорания адвентского венка и стола под ним из дома на улице Гростонас пришлось эвакуироваться 70 жильцам, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе Латвии (VUGD).

Вызов на улицу Гростонас пожарные получили в 20:41. Еще до прибытия VUGD своими силами из здания эвакуировались 70 человек. К 22:05 работы по тушению пожара были завершены, пишет Rus.TVNET.

VUGD напоминает, что адвентские венки, если в них зажжены свечи, ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра.

Для возгорания не нужно даже прямого соприкосновения венка с огнем - достаточно тепла, которое дает свеча.

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