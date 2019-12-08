Пьяный водитель без прав насмерть сбил женщину

Сегодня утром в полицию поступило сообщение, что в Рапламаа в волости Рапла в деревне Пиргу произошло ДТП: автомобиль сбил женщину, в результате чего она погибла.

Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что ДТП произошло в 7:57 на дороге Пиргу-Сели-теэ в направлении Сели. О ДТП сообщил водитель Volkswagen, который сбил 49-летнюю женщину. К сожалению, пострадавшая получила такие тяжелые травмы, что скончалась на месте происшествия.

Хотя водитель сначала утверждал, что у пешехода не было отражателя, на самом деле он был прикреплен к одежде погибшей.

Полицейские установили, что 49-летний водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Также у него нет водительских прав. Он был доставлен в отделение полиции.