Пьяный водитель насмерть сбил женщину

По предварительным данным, в 8 утра вблизи деревни Сели пьяный водитель сбил со спины шедшую вдоль дороги женщину, которая получила такие тяжелые травмы, что скончалась на месте происшествия.

По словам полиции, водитель сам позвонил в Центр тревоги и вызвал помощь. Хотя водитель сначала утверждал, что у пешехода не было отражателя, на самом деле он был прикреплен к одежде погибшей.