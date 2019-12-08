Вс, 8.12.2019
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Пьяный водитель насмерть сбил женщину

Сегодня, 8 декабря, утром в Рапламаа пьяный водитель на фургоне насмерть сбил женщину, которая шла вдоль дороги.

По предварительным данным, в 8 утра вблизи деревни Сели пьяный водитель сбил со спины шедшую вдоль дороги женщину, которая получила такие тяжелые травмы, что скончалась на месте происшествия.

По словам полиции, водитель сам позвонил в Центр тревоги и вызвал помощь. Хотя водитель сначала утверждал, что у пешехода не было отражателя, на самом деле он был прикреплен к одежде погибшей.

Истинная причина трагического ДТП выяснилась при проверке водителя — 49-летний мужчин был в состоянии алкогольного опьянения.

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