Вс, 8.12.2019
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Пурга накрыла Петербург: в аэропорту не смогли сесть три самолета

Фото иллюстративное.

ФОТО: STRINGER/RUSSIA/REUTERS/Scanpix

Три рейса, покружив над Пулково, ушли на запасной аэродром в ночь на 8 декабря. Такие данные следуют из сервиса Flightradar.

Около 1.40 не смог приземлиться в петербургском аэропорту самолет авиакомпании Lucky Air, прилетевший из китайского Куньмина. В 2.10 его путь повторил борт «Аэрофлота» из Москвы. В 2.45 к ним присоединился рейс S7 из столицы России, передает "Фонтанка".

Все самолеты благополучно приземлились в аэропорту Шереметьево.

Сегодня ночью в Петербург пришла непогода, в городе властвовали сильный ветер и снег. Стихия могла стать причиной, по которой экипажи приняли решение сесть на запасном аэродроме. Кроме того, зачастую одна из полос оказывается занята в такую погоду уборочной техникой. 

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