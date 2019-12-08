Пурга накрыла Петербург: в аэропорту не смогли сесть три самолета

Около 1.40 не смог приземлиться в петербургском аэропорту самолет авиакомпании Lucky Air, прилетевший из китайского Куньмина. В 2.10 его путь повторил борт «Аэрофлота» из Москвы. В 2.45 к ним присоединился рейс S7 из столицы России, передает "Фонтанка" .

Сегодня ночью в Петербург пришла непогода, в городе властвовали сильный ветер и снег. Стихия могла стать причиной, по которой экипажи приняли решение сесть на запасном аэродроме. Кроме того, зачастую одна из полос оказывается занята в такую погоду уборочной техникой.