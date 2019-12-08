Elron меняет расписание: на линии Таллинн-Нарва появился еще один поезд

До настоящего времени на график движения влиял перерыв в движении поездов в обеденное время, которым владелец железной дороги пользовался для проверки состояния инфраструктуры и проведения срочных работ по техническому обслуживанию. Теперь же эти работы будут проводиться ночью.

Благодаря упразднению вынужденного перерыва в движении поездов в обеденное время Elron теперь может предлагать дополнительные варианты поездок как в западном, так и в восточном направлении.

«Дополнительные поездки улучшат возможности поездок в Сауэ, Кейла, Палдиски, Вазалемма, а также в Арукюла, Раазику, Кехра и в другие пункты назначения. Поезда между Таллинном и Кейла будут курсировать через каждые 30-40 минут также и в дневное время, а между Таллинном и Аэгвийду с интервалом чуть более часа», – сказал менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго.

С сегодняшнего дня между Таллинном и Турба будет курсировать 11 поездов в день в обоих направлениях. Первый поезд из Турба в Таллинн будет выходить в 6.20 и последний — в 20.32. В свою очередь, из Таллинна в Турба первый поезд станет отправляться в 9.06 и последний — в 22.24.

Кроме того, было изменено расписание между Рапла и Таллином так, чтобы сократить интервалы между отправлениями поездов в дневное время. В то же время на этом участке ограниченная пропускная способность инфраструктуры является узким местом в плане дальнейшего улучшения обслуживания.

Хорошие новости есть также для вирумааских пассажиров. Востребованность выпущенных на линию два года назад экспресс-поездов Таллинн-Нарва значительно выросла, благодаря чему на этом маршруте предусмотрено дополнительное отправление.

Новые экспресс-рейсы добавятся в вечернее время: поезда из Таллинна будут отправляться ежедневно в 19:32, и из Нарвы – в 20:24.