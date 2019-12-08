У главы Elron есть плохие новости для автобусных фирм, но хорошие для пассажиров

По словам Сакс, движение пассажирских поездов в стране обусловлено рядом глобальных тенденций: это и ужесточение климатических и экологических требований и растущее нежелание молодого поколения владеть персональными автомобилями.

- В воскресенье открывается новая линия Elron Таллинн-Турба. Это чисто политический проект или там тоже будут пассажиры?

- Мы верим, что будут и пассажиры. Наша практика показывает, что если где-то есть рельсы, люди начинают туда ездить. Предложение создает спрос. На мой взгляд, поезд мог бы идти до Хаапсалу, даже до Рохукюла, и я не шучу. В транспортном секторе экологические проблемы имеют первостепенное значение, поэтому железнодорожное и трамвайное сообщение - это то, что приходит надолго. Хотя строительство железной дороги Хаапсалу изначально считалось чем-то вроде чрезмерного инвестирования, сейчас на него стоит взглянуть в несколько ином свете с учетом экологических целей.

- Вы проработали в своей должности год. Что вы считаете своим крупнейшим достижением в Elron?

- То, что мы вот-вот объявим новый тендер на покупку поездов (Государство закупит для Elron четыре гибридных и два электропоезда, стоимость которых может составить до 60 миллионов евро - ред.). Мы очень ждали этого, так как наш нынешний парк поездов находится на последнем рубеже. Пассажиры недовольны тем, что поезда переполнены.

Новые поезда будут прежде всего отправляться из столицы в Тарту. Мы закажем поезда дальнего следования с удобными сиденьями, кофейным автоматом и закусками. И пассажиры до сих пор критически относятся к тому, что сиденья слишком жесткие.

Прибытие новых поездов во многом будет зависеть от того, когда Eesti Raudtee электрифицирует линию. По нынешнему плану, это произойдет не позднее конца 2024 года. Нет смысла доставлять сюда поезда раньше.

- Проблема Elron, кажется, в том, что некоторые линии переполнены людьми, в то время как на других ездят всего по два-три пассажира. Это так?

- Скорее, неоднородность зависит не столько от линий, сколько от времени. Люди хотят ездить в час пик. Один из вариантов - сделать так, чтобы поезда двигались быстро и не останавливались на половине остановок, но мы не можем себе этого позволить, потому что у движения поездов также есть региональная миссия - мы должны обслуживать людей, до которых не ходят автобусы.

В то же время, сила поезда в том, что он может быстро покрывать длинные отрезки. Более короткие расстояния можно обслуживать автобусами. Проблема Эстонии в том, что каждый вносит в транспортный сектор свой вклад. Нет единого централизованного взгляда. Эстония такая маленькая, и у нас так мало людей, что мы должны координировать свои действия.

- Есть ощущение, что когда-то железнодорожный транспорт в Эстонии считался устаревшей технологией, сейчас он снова начал развиваться. Что за этим стоит?