Экологи встревожены: всемирно известная достопримечательность - на грани исчезновения

Засуха уже привела к энергетическому коллапсу в Зимбабве и Замбии, электрификация которых осуществляется за счет работы ГЭС на реке Замбези. Теперь ее последствия могут наблюдать и туристы – всемирно известный водопад Виктория обмелел до ручейка, пишет портал "Экономика сегодня".

На произошедшее обратили внимание экологи – они бьют тревогу, связывая обмеление с последствиями изменения климата. Если не начать что-то предпринимать, водопад может полностью исчезнуть, считаю они.

Ученые, однако, не согласились с этим заявлением. Колебание уровня воды в этих районах Африки достаточно сильное. Пока что говорить о катастрофе рано – если случаи рекордных засух участятся, то проблема будет доказана.