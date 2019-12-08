Э-выборы - позорное пятно Эстонии? Спустя полгода рабочая группа готова представить отчет

Вопрос о прозрачности и контролируемости процесса электронных выборов был одной из главных предвыборных тем EKRE, следствием чего и стало формирование рабочей группы.

«Электронные выборы - это полнейший позор для Эстонии! Доверия к электронным выборам нет. Это избирательная система, которую нельзя отслеживать или контролировать», - заявил один из лидеров партии Мартин Хельме в предвыборной трансляции на канале ETV, которая получила большой отклик.

После выборов, а точнее 7 июня, Керт Кинго, которая стала министром информационных технологий, созвала рабочую группу. И вот 12 декабря эта группа опубликует свой отчет о том, является ли электронное голосование в сегодняшней Эстонии достаточно безопасным и проверяемым, или нужно менять системы и законы.

Начиная с 2013 года, у людей есть возможность проверить свой электронный голос, а с 2017 года применяется система электронного голосования с так называемым контролем процесса "от и до". На последних выборах в Рийгикогу 44 процента избирателей проголосовали электронным путем.

Одной из главных реальных проблем на повестке дня был тот факт, что электронное голосование никоим образом не гарантирует засекреченности процесса выборов - никто не может проверить, находился ли сидящий за компьютером человек во время выборов один был ли он свободен в своих желаниях.