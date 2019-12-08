ВОЗ: за прошлый год от кори в мире умерли 140 тысяч человек

В 2018 году около 10 млн человек по всему миру заболели корью, число умерших от этой болезни составило более 142 тысяч человек, в основном это дети, пишет портал Коммерсант.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейсус, который представил такие данные, назвал эти цифры «возмутительными», так как большую часть среди умерших составили дети в возрасте до пяти лет, которым не были сделаны прививки от кори.
«Сам факт того, что ребенок умирает от заболевания, которое можно предотвратить с помощью прививки, возмутителен и отражает коллективную неспособность защитить детей в мире»,— заявил Гебрейсус.
В 2019 году ситуация может быть еще хуже: к ноябрю число заболевших выросло втрое в сравнении с тем же периодом прошлого года.
Более половины заболевших корью в прошлом году, по данным ВОЗ, приходится на пять стран: Либерию, Демократическую Республику Конго, Мадагаскар, Сомали и Украину. В прошлом году четыре европейские страны — Великобритания, Албания, Чехия и Греция — потеряли статус стран, победивших корь.
В некоторых странах прививки многим детям не были сделаны из-за военных конфликтов и низкого уровня системы здравоохранения, в то же время в развитых странах многие родители отказываются от прививок из-за распространения антипрививочных групп и сайтов с информацией о предполагаемой опасности прививок.