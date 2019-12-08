ВОЗ: за прошлый год от кори в мире умерли 140 тысяч человек

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейсус, который представил такие данные, назвал эти цифры «возмутительными», так как большую часть среди умерших составили дети в возрасте до пяти лет, которым не были сделаны прививки от кори.

«Сам факт того, что ребенок умирает от заболевания, которое можно предотвратить с помощью прививки, возмутителен и отражает коллективную неспособность защитить детей в мире»,— заявил Гебрейсус.

В 2019 году ситуация может быть еще хуже: к ноябрю число заболевших выросло втрое в сравнении с тем же периодом прошлого года.

Более половины заболевших корью в прошлом году, по данным ВОЗ, приходится на пять стран: Либерию, Демократическую Республику Конго, Мадагаскар, Сомали и Украину. В прошлом году четыре европейские страны — Великобритания, Албания, Чехия и Греция — потеряли статус стран, победивших корь.