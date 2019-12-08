Фото: стало известно, кому принадлежат найденные в Эстонии в могиле древние мечи

В прошлом году в Северной Эстонии были обнаружены фрагменты викингских мечей, а в этом году найденные в том же месте в могильниках археологические находки подтверждают, что мечами пользовались в древности местные воины Рявала.
В этом году археологи в прибрежной зоне Северной Эстонии обнаружили раскопанную могилу, со временем захоронение было нарушено, но археологи на месте могильника нашли фрагменты наконечников копий, конской упряжи, кос и ножей. Кроме того, в гробнице были обнаружены куски деформированных огнем древних сережек и ножницы.
В конце прошлого года на побережье Северной Эстонии был сделаны две археологические находки, содержавшие около ста фрагментов викингских мечей, крупнейшая в Эстонии находка фрагментов викингских мечей содержала в том числе фрагменты мечей редких для этого региона типов.
Поздней осенью прошлого года на побережье Северной Эстонии, на территории древнего уезда Рявала, были обнаружены две расположенных поблизости находки. Археолог и хранитель коллекции нумизматики научного собрания археологии Таллиннского университета Маури Киудсоо сказал BNS, что расположенные всего в 80 метрах друг от друга находки, относящиеся к середине 10-го века, с большой вероятностью являются кенотафами — надгробными памятниками людям, похороненными в другом месте.
Находки содержали десятки предметов, преимущественно фрагменты мечей, а также несколько наконечников копий.
По словам Киудсоо, находки не содержали целых мечей из-за принятых в то время традиций захоронения. Для того периода в Эстонии было характерным класть оружие в погребальный инвентарь «мертвым», то есть разбитым или непригодным к использованию.
Находки из Рявала являются крупнейшими из найденных в Эстонии собраниями фрагментов оружия викингской эпохи, но, по словам Киудсоо, важнее то, что по рукоятям мечей можно точнее определить, в какое время на территории Эстонии использовались мечи того или иного типа, и уточнить, когда в Эстонии использовались обоюдоострые мечи типа H. По словам Киудсоо, эти находки впервые подтверждают, что мечи типа H использовались на территории Эстонии и в 10 веке.