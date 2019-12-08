Галерея: открылся самый скоростной железнодорожный участок в Эстонии

В 2017 году правительство утвердило масштабный план инвестирования в транспортные инфраструктуры общим объемом до 135 млн евро. Программа предусматривала строительство участка первой очереди железной дороги Хаапсалу между Рийзипере-Турба, на которую было запланировано 8 млн евро.

Это самый скоростной железнодорожный участок в Эстонии с максимально допустимой часовой скоростью 140 км/ час. На совершенно новом железнодорожном участке Рийсипере-Турба протяженностью более шести километров поезд будет курсировать до 11 раз в день.

Стоимость строительства участка Рийзипере-Турба составила 7,72 млн евро.

«Открытие нового железнодорожного участка является важным событием как для местных жителей, так и для всей Эстонии, так как совершенно новый железнодорожный участок открывается в Эстонии редко, в последний раз это произошло в 2011 году, когда была построена пограничная станция Койдула. В проекте государственного бюджета также предусмотрено 2 миллиона евро на подготовительные работы ко второму этапу реконструкции железной дороги Хаапсалу, и после утверждения мы готовы приступить к исследованиям и проектированию», - прокомментировал председатель правления Eesti Raudtee Эрик Лайдве.