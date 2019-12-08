Акция протеста перед саммитом "нормандской четверки" в Париже. ФОТО: VALENTYN OGIRENKO/REUTERS

На киевском Майдане началась акция протеста перед саммитом "нормандской четверки" в Париже, который состоится в понедельник, 9 декабря. В центре Киева собрались несколько тысяч человек, передают корреспонденты Би-би-си.

Акция началась с минуты молчания в память о погибших на пожаре в Одессе.

Ранее оппозиционные фракции в Верховной раде Украины - "Европейская Солидарность", "Батькивщина" и "Голос" - призвали своих сторонников выйти на Майдан, чтобы еще раз высказать требования оппозиции к президенту Владимиру Зеленскому перед встречей "нормандской четверки". Накануне оппозиция опубликовала "красные линии", за которые, как она считает, Зеленскому на встрече в "нормандском формате" переходить нельзя.

В числе обозначенных оппозицией "красных линий": сохранение унитарного государства, отказ от компромиссов по европейскому и евроатлантическому курсу Киева, недопущение проведения выборов в Донбассе до тех пор, пока отттуда не будут выведены российские силы. Также оппозиция потребовала от Зеленского отказаться от компромиссов по статусу Крыма и не обещать прекращение международных судебных разбирательств в отношении России.

Вечером в воскресенье также запланировано проведение акции на Банковой улице возле офиса президента Украины. Активисты планируют ночевать там и ждать окончания встречи "нормандской четверки".

Главная тема переговоров в Париже - урегулирование ситуации на востоке Украины.

Перед саммитом Владимир Зеленский заявил, что на встрече хотел бы прояснить вопрос о временных рамках возможного вывода "незаконных вооруженных формирований" и обсудить вопрос проведения выборов в Донбассе.

9 декабря в Париже пройдет саммит в "нормандском формате". В нем примут участие лидеры России, Украины, Франции и Германии - Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель. Такой формат переговоров по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины существует с июня 2014 года.

Последняя встреча в "нормандском формате" состоялась в октябре 2016 года. Президентом Украины тогда был Петр Порошенко, а Францию возглавлял Франсуа Олланд.

То, что встреча нормандской четверки все-таки состоится, стало известно только в середине ноября. Кремль ранее настаивал на том, что встреча пройдет только в том случае, если будет предмет переговоров.

Россия выдвигала два условия, без выполнения которых она бы не согласилась на переговоры в "нормандском формате": во-первых, согласование "формулы Штайнмайера", во-вторых, разведение сил на линии соприкосновения в зоне конфликта в населенных пунктах Золотое и Петровское.

1 октября Зеленский объявил, что Киев согласовал "формулу Штайнмайера". Эта формула предполагает вступление на Украине в силу закона об особом статусе территорий, контролируемых ДНР и ЛНР, после проведения там выборов - если ОБСЕ признает их честными и свободными.

После этого Зеленский неоднократно выступал за скорейшее проведение саммита "нормандской четверки". В Кремле же заявляли, что он пройдет только при выполнении второго условия - о разведении сил.

Разведение украинских военных и вооруженных формирований самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в Золотом откладывалось и состоялось лишь в конце октября. "Я думаю, что "нормандский формат очень сильно приблизили", - говорил тогда Зеленский.

9 ноября - также после некоторой задержки - началось разведение сил в Петровском, которое находится на линии соприкосновения с самопровозглашенной Донецкой народной республикой (ДНР). После окончания отвода пресс-секретарь представителя Киева на переговорах в Минске Дарья Олифер заявила, что все препятствия на пути к встрече в "нормандском формате" устранены. А глава МИД Украины Вадим Пристайко даже заявил, что есть примерные даты встречи.

После избрания Зеленского на пост президента отношения между Киевом и Москвой, почти полностью прекратившиеся в 2014 году, начали возобновляться. Путин трижды говорил по телефону с Зеленским, в последний раз - когда Россия и Украина провели обмен удерживаемых лиц.