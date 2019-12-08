Вс, 8.12.2019
Разбазаривание денег в виде новогодних премий вызывает у эстонца, получающего среднюю зарплату, чувство несправедливости. Айвар Пау
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  • В Ивангороде таможенники задержали жителя Эстонии с килограммом кокаина
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В Ивангороде таможенники задержали жителя Эстонии с килограммом кокаина

Кокаин. Иллюстративное фото.

ФОТО: ERIKA SANTELICES/AFP

На пункте пропуска Ивангород таможенники задержали россиянина, который на данный момент проживает в Эстонии, с килограммом наркотиков. Об этом 78.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

В пятницу, 6 декабря, в 19:45 на пешеходном пункте пропуска в Ивангороде внимание инспекторов привлек подозрительный мужчина, которым оказался россиянин, проживающий в настоящее время в Эстонии.

В ходе проведения личного досмотра у мужчины обнаружили и изъяли сумку с ноутбуком, к которому скотчем к внешней и внутренней стороне были примотаны прозрачные полимерные пакеты в количестве четырех штук с порошкообразным веществом белого цвета внутри. По заключению экспертов-криминалистов выяснилось, что изъятое вещество является наркотиком, содержащим кокаин общей массой 975,69 грамм.

На следующий день, 7 декабря, по данному факту в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

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