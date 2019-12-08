В Ивангороде таможенники задержали жителя Эстонии с килограммом кокаина

В пятницу, 6 декабря, в 19:45 на пешеходном пункте пропуска в Ивангороде внимание инспекторов привлек подозрительный мужчина, которым оказался россиянин, проживающий в настоящее время в Эстонии.

В ходе проведения личного досмотра у мужчины обнаружили и изъяли сумку с ноутбуком, к которому скотчем к внешней и внутренней стороне были примотаны прозрачные полимерные пакеты в количестве четырех штук с порошкообразным веществом белого цвета внутри. По заключению экспертов-криминалистов выяснилось, что изъятое вещество является наркотиком, содержащим кокаин общей массой 975,69 грамм.