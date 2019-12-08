Акция "The world's big sleepout" для сбора пожертвований на нужды бездомных. ФОТО: EDUARDO MUNOZ ALVAREZ/AFP

Десятки тысяч людей во всем мире провели ночь на воскресенье под открытым небом в рамках акции "The world's big sleepout", чтобы собрать пожертвования на нужды бездомных.

Акция прошла в крупнейших городах мира, особенно большие группы людей ночевали в достопримечательных местах - у стен кардиффского замка, колеса обозрения в Гонконге или на Таймс-сквер.

В акции приняли участие жители как минимум 50 городов во всех частях света, от Харькова до Сантьяго.

По оценкам организаторов, во всем мире вышли спать на улицу около 60 тысяч человек. В крупных городах были организованы массовые ночевки. На Трафальгарской площади в Лондоне, например, спали две тысячи человек.

К акции подключились знаменитости: в Лондоне перед готовившимися провести ночь под полиэтиленовыми покрывалами выступила группа Travis, а актриса Джуди Денч прочитала им сказки на ночь. В Нью-Йорке выступил Уилл Смит.

Целью "большой ночевки" было собрать 50 миллионов долларов на нужды бездомных. Половина собранных в каждом городе денег шла на нужды бездомных этого города, а вторая половина - в общий глобальный фонд, который будет распределен между благотворительными организациями во всех странах.

Окончательной статистики по количеству собранных пожертвований пока нет.