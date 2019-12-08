Авиакомпания Ryanair закроет базу в стокгольмском аэропорту

Но это решение не означает, что рейсы Ryanair из аэропорта полностью прекратятся. Об этом компания Ryanair сообщила в своем пресс-релизе, опубликованном на этой неделе шведскими СМИ.

Закрытие базы означает, что авиакомпания не будет держать в данном месте самолеты или персонал.

Ирландский лоукостер в настоящее время совершает около 30 маршрутов из Скавста, и пока не ясно, сколько из них будет отменено. Другая авиакомпания, которая использует Скавста, Wizz Air, сохранит там свою базу.

Городской комиссар города Нючепинг Урбан Гранстрем заявил, что переезд авиакомпании стал "печальным решением". «Скавста является важным двигателем развития Нючепинга и южной части Стокгольма», - сказал он.