Через пять лет из Таллинна до Тарту на экспресс-поезде можно будет добраться еще быстрее

"Скорость после ведущихся сейчас работ планируется довести до 140 км/ч, и через пять лет добраться из Таллинна до Тарту можно будет за 1 час и 44 минуты. Сейчас это расстояние экспресс преодолевает за 1 час и 55 минут, - заявил ERR председатель правления Eesti Raudtee Эрик Лайдвеэ.