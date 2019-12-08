График: акционеры Tallink не получили прибыли на бирже в Хельсинки

Напротив, в течение года цена акций Tallink упала на 15 процентов до 0,966 евро. В центах падение цен составило почти 17 процентов.

Торговая активность акций Tallink также снизилась. В прошлом году среднесуточный оборот акций Tallink на Таллиннской фондовой бирже составил 171 000 евро по сравнению со 132 954 евро за последние 12 месяцев (с декабря 2018 года по ноябрь 2019 года), что означает, что на Таллиннской бирже доля акций Tallink уменьшилась почти на четверть.

Однако следует добавить, что этой осенью биржевая активность все же неуклонно росла.

Ежедневный оборот акций Tallink на фондовой биржи Хельсинки составляет 16 362 евро, что в десять раз меньше, чем в Таллинне.

Тот факт, что в Хельсинки торговая активность ниже, чем в Таллинне, является естественным, поскольку в Хельсинки котируются только десять миллионов акций.

«Учитывая, что в Хельсинки около 10 миллионов акций, а в Таллинне около 670 миллионов акций, начало торгов в Хельсинки явно оправдано. Tallink заметен, Tallink привлекателен», - прокомментировал член правления Tallink Пааво Ныгене.

В то же время следует учитывать, что количество акций, находящихся в свободной торговле на Таллиннской фондовой бирже, составляет не 670 миллионов, а 210 миллионов.

Однако средний дневной оборот двух бирж составляет 148 815 евро, что на 13% меньше, чем на в прошлом году всего на одной бирже в Таллине.