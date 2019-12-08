Вс, 8.12.2019
Мы постарались отойти от той концепции, которая предполагает, что нужно сделать жизнь водителей наиболее неудобной. Михаил Кылварт
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  • Галерея: на западе Эстонии полыхает гостевой дом

Галерея: на западе Эстонии полыхает гостевой дом

Сегодня около шести часов вечера в Центр тревоги поступил вызов в гостевой дом "Йыэ" в Рапла, где сначала загорелась надворная постройка, передает Postimees.

Поскольку надворная постройка гостевого дома была охвачена огнем, спасатели попытались ограничить распространение огня к главному зданию, однако, к сожалению, безрезультатно. Огонь распространялся дальше.

Сейчас спасатели пытаются найти выход на чердак, на место происшествия сразу прибыла спасательная машина с лестницей.

По словам пресс-секретаря Спасательного департамента, никто не пострадал.

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