Галерея: на западе Эстонии полыхает гостевой дом

Сегодня около шести часов вечера в Центр тревоги поступил вызов в гостевой дом "Йыэ" в Рапла, где сначала загорелась надворная постройка, передает Postimees.
Поскольку надворная постройка гостевого дома была охвачена огнем, спасатели попытались ограничить распространение огня к главному зданию, однако, к сожалению, безрезультатно. Огонь распространялся дальше.
Сейчас спасатели пытаются найти выход на чердак, на место происшествия сразу прибыла спасательная машина с лестницей.
По словам пресс-секретаря Спасательного департамента, никто не пострадал.