Парламент Финляндии избрал Санну Марин новым премьер-министром страны
Парламент голосами 99 против 70 (30 депутатов не присутствовали) избрал Санну Марин (СДП) новым премьер министром страны. Президент республики Саули Ниинистё принял отставку старого правительства Антти Ринне и утвердил новое под руководством Санны Марин. Санна Марин возглавит 76 правительство в истории Финляндии, передает Yle.
На пост премьера претендовал также председатель парламентской фракции СДП Антти Линдтман.
Марин служит депутатом парламента с 2015 года. 34-летняя Марин стала самым молодым премьер-министром в мире, а Финляндией будет впервые управлять «женская пятерка» - лидеры всех остальных правящих партий тоже женщины.
Марин, однако, пока будет руководить только министерской группой СДП, а председателем партии до лета останется уходящий премьер-министр Антти Ринне.
Руководящие органы СДП еще сегодня вечером примут решение также о других перестановках в министерской группе партии. Напомним, что министр по вопросам муниципалитетов Сирпа Паатеро покинула свое место полторы недели назад.
Парламент проголосует по доверию новому премьер-министру, вероятно, во вторник. После этого президент назначит новое правительство.