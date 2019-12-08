Фото: на Таллиннском автовокзале столкнулись автобусы

Дежурный пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кристина Костина сообщила, что водитель автобуса, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, был доставлен в полицейский участок. Все обстоятельства выясняются. О какой именно фирме идет речь, в полиции не знают, однако, по словам очевидца, аварию совершил нетрезвый водитель Ecolines.