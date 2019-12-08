Вс, 8.12.2019
Мы постарались отойти от той концепции, которая предполагает, что нужно сделать жизнь водителей наиболее неудобной. Михаил Кылварт
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  • Фото: на Таллиннском автовокзале столкнулись автобусы

Фото: на Таллиннском автовокзале столкнулись автобусы
Водитель одного из автобусов был пьян

Авария на автовокзале.

ФОТО: фото читателя

Сегодня вечером на Таллиннском автовокзале произошла авария. Утверждается, что водитель Ecolines въехал в Lux Express. 

Дежурный пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кристина Костина сообщила, что водитель автобуса, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, был доставлен в полицейский участок. Все обстоятельства выясняются. О какой именно фирме идет речь, в полиции не знают, однако, по словам очевидца, аварию совершил нетрезвый водитель Ecolines.

Rus.Postimees обратился к Ecolines за комментариями.

ФОТО: фото читателя

ФОТО: фото читателя

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