Фото: на Таллиннском автовокзале столкнулись автобусы
Сегодня вечером на Таллиннском автовокзале произошла авария. Утверждается, что водитель Ecolines въехал в Lux Express.
Дежурный пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кристина Костина сообщила, что водитель автобуса, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, был доставлен в полицейский участок. Все обстоятельства выясняются. О какой именно фирме идет речь, в полиции не знают, однако, по словам очевидца, аварию совершил нетрезвый водитель Ecolines.
Rus.Postimees обратился к Ecolines за комментариями.