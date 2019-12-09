Доктор Попов: без прививки вероятность заразиться корью составляет 98,5%

«Вакцинация сегодня – вопрос стратегической безопасности», – считает руководитель центра «Скорой помощи» Северо-Эстонской региональной больницы Аркадий Попов.

По его оценке, эпидемиологическая обстановка в Эстонии (падение уровня вакцинации до 94%) представляет собой определенную угрозу для здоровья общества: «Возможность заразиться корью при контакте с зараженным составляет 98,5%».

Достаточно однократного контакта с зараженным ребенком, приехавшим из Украины или любого другого региона, чтобы не вакцинированный ребенок получил себе это заболевание.

«И смертность иногда в таких случаях доходит до 20-30%. Мы говорим о крайне опасном заболевании», – добавил Попов.

Доктор рассказал, что для работников отделения экстренной медицины и центра «Скорой помощи» существует система обязательного вакцинирования, но поскольку в этом вопросе государство придерживается либеральных позиций, то даже некоторые медработники пользуются «лазейкой», позволяющей избежать вакцинации: «Работник должен предоставить письменный отказ от вакцинации и указать уважительную причину».

Попов также добавил, что, как работодатель, он заинтересован в 100-процентной вакцинации медработников.

Все работники «Скорой помощи» и экстренной медицины должны быть вакцинированы от гриппа и кори, потому что речь идет о стратегической безопасности государства.

Как узнать, нужно ли взрослому человеку ревакцинироваться от кори? «Например, можно сдать анализ на антитела», – пояснил доктор Попов.

Специалист отдела надзора за инфекционными заболеваниями Департамента здоровья Ирина Филиппова внесла несколько уточнений.

Если человек вакцинировался от кори в советское время, то ему, скорее всего, следует повторить прививку – ревакцинироваться одной дозой.