Исследование подтвердило окупаемость трамвайного сообщения между Таллинном и пригородами

Согласно результатам исследования, заказанного столичным Департаментом транспорта и Союзом самоуправлений Харьюмаа, трамвайное сообщение между Таллинном и соседними самоуправлениями будет окупаемым, пишет Rus.ERR.
Анализ стоимостью около 100 000 евро показал, что окупится как модернизация трамвайной сети внутри Таллинна, так и строительство веток в близлежащие муниципалитеты - Маарду, Раэ и Пеэтри.
При этом наиболее перспективным эксперты называют строительство трамвайных путей до Виймси.
Широкой общественности экономическое обоснование проекта будет представлено в январе.