Пн, 9.12.2019
Мы постарались отойти от той концепции, которая предполагает, что нужно сделать жизнь водителей наиболее неудобной. Михаил Кылварт
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Исследование подтвердило окупаемость трамвайного сообщения между Таллинном и пригородами

Таллиннский трамвай.

ФОТО: Mihekl Maripuu

Согласно результатам исследования, заказанного столичным Департаментом транспорта и Союзом самоуправлений Харьюмаа, трамвайное сообщение между Таллинном и соседними самоуправлениями будет окупаемым, пишет Rus.ERR.

Анализ стоимостью около 100 000 евро показал, что окупится как модернизация трамвайной сети внутри Таллинна, так и строительство веток в близлежащие муниципалитеты - Маарду, Раэ и Пеэтри. 

При этом наиболее перспективным эксперты называют строительство трамвайных путей до Виймси. 

Широкой общественности экономическое обоснование проекта будет представлено в январе.

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