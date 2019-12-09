Споры об аннексии: когда Россия и Эстония ратифицируют договор о границе

"Большинство стран мира признает, что эстонское государство существует по меньшей мере 100 лет, - указывает эстонский историк. - И его прежние договоры и обязательства, в том числе довоенные, действуют до сих пор, так как новых договоров не было заключено". Проблема, однако, заключается в том, что даже если какой-то договор юридически действует, его невозможно соблюдать в одностороннем порядке, признает Медияйнен.

По словам Давида Феста, для Эстонии недопустимо, чтобы ее воспринимали как страну, которая возникла только в 1991 году после распада Советского Союза. Историк подчеркивает, что это вызывает в Эстонии большие опасения по поводу дальнейших внешнеполитических планов Москвы. Эти опасения, в частности, прозвучали в уже упомянутом заявлении министра обороны Луйка на саммите НАТО. Их же ранее выражали и в Департаменте внешней разведки Эстонии, назвав Россию единственной угрозой суверенитету страны.

Новый договор о российско-эстонской границе

Что касается Печор и территорий на восточном берегу реки Нарва, то официально Эстония уже давно отказалась от притязаний на эти земли. Еще в 2005 году эстонский парламент ратифицировал договор о границе с Россией, добавив к нему преамбулу со ссылкой на Тартуский мирный договор - за исключением той его части, где говорится о входящих в состав России территориях. Тем не менее Москва отказалась ратифицировать договор о границе и отозвала свою подпись.

"Был согласован определенный текст, который при ратификации Эстония неожиданно в одностороннем порядке дополнила ссылкой на тот самый Тартуский мирный договор, который использовала ранее для обоснования своих территориальных претензий, - объясняет отказ России Александр Дюков. - Было нарушение достигнутых договоренностей, и ответственность за это несет эстонская сторона". Давид Фест, однако, видит в этом желание РФ уйти от ответственности: "Если бы Россия ратифицировала соглашение о границе со ссылкой на Тартуский мирный договор, она бы неявным образом признала факт оккупации (Эстонии в 1940 году)".

В 2014 году был согласован новый вариант договора о российско-эстонской границе. И он даже был одобрен в первом чтении эстонским парламентом - на этот раз без ссылки на Тартуский мирный договор. Однако в России с ратификацией этого документа не спешат. В Эстонии между тем значительная часть политических сил настаивает на включении ссылки на Тартуский мирный договор в новое соглашение о границе. А представители Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) вновь пытаются поднять вопрос о спорных территориях. Так, недавно спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас заявил о том, что Россия должна вернуть стране земли, отошедшие Эстонии в 1920 году.