Продление Мустакиви-теэ: все решено, но проведем исследование для вида

В начале прошлой недели старейшина района Пирита Тынис Лийнат заверил, что теперь стало ясно, сколько денег потребуется потратить на строительство. При этом до начала работ нужно будет провести необходимые исследования.

«В бюджетную стратегию дорожного строительства были внесены средства на продление Мустакиви теэ. На 2020 год выделено 600 000 евро, на работы 2021 году - 10 миллионов, на 2022 год - еще 10 миллионов. Так что общая стоимость работ составит 20,6 млн евро», - сказал Лийнат.

«Сами строительные работы могут начаться в 2021 году, если исследования не покажут, что они мешают произрастанию находящихся под охраной растений или жизни находящихся под охраной животных», - добавил Тынис Лийнат.

У города имеется четкий план

В словах присутствовавшего на вечернем собрании районного совета Калле Кландорфа конкретики было больше.

«Продление Мустакиви-теэ было запланировано более десяти лет назад. В настоящее время город намерен реализовать проект. Реализовать его можно было бы в рамках бюджетной стратегии 2020-2023 годов», - сказал Кландорф.

Он пояснил, что в бюджетную стратегию вносятся все важные проекты, которые, планируется реализовать в разных сферах городской жизни. Бюджетная стратегия пересматривается каждые полгода. В следующий раз это произойдет летом 2020 года. «Но я верю, что прорыв Мустакиви-теэ останется частью стратегии. Сейчас на этот проект предусмотрено 20 млн евро. В следующем году мы бы хотели приступить к проектировочным работам», - сказал Кландорф.