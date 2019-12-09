К чему могут привести санкции WADA в отношении России

В понедельник, 9 декабря, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) вынесет решение, которое во многом определит дальнейшую судьбу российских спортсменов. В конце ноября комитет по соответствию (CRC) Всемирного антидопингового агентства представил доклад, в котором рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года, пишет DW.com.
Если предложения будут одобрены, то атлеты из РФ в лучшем случае смогут выступать на международных стартах, в том числе на летних Олимпийских играх в Токио в 2020 году, только под нейтральным флагом.
России грозит суровое наказание
В январе 2019 года Россия передала WADA базу данных Московской антидопинговой лаборатории с результатами допинг-тестов российских спортсменов, полученных с января 2012 по август 2015 года.
В сентябре в агентстве заявили о сомнениях в подлинности некоторых сведений в этой базе данных. В итоге эксперты CRC пришли к выводу, что Россия намеренно манипулировала базой данных лаборатории, чтобы скрыть положительные тесты на допинг.
Заседание 9 декабря в Лозанне станет последним, в котором примет участие уходящий со своего поста глава WADA, шотландец Крейг Риди. Многие считают его позицию в отношении России недостаточно жесткой, за что Риди регулярно становился объектом критики.
На встрече будет присутствовать и его преемник, нынешний министр спорта и туризма Польши Витольд Банька, который официально займет пост главы агентства 1 января 2020 года. Ранее в интервью DW он заявил, что в случае, если CRC установит факт манипуляций с допинг-пробами с российской стороны, это повлечет за собой серьезные последствия.
Если исполком WADA утвердит рекомендации комитета, то в течение ближайших четырех лет спортсмены, представляющие РФ, не смогут принимать участие в таких соревнованиях, как Олимпийские или Паралимпийские игры и чемпионаты мира.
Кроме того, России грозит запрет на организацию крупных международных спортивных турниров, а российским спортивным чиновникам - на посещение международных соревнований.
ЕВРО-2020 и финал Лиги чемпионов санкции не коснутся
В случае введения санкций у России будет три недели на то, чтобы обжаловать решение WADA в Спортивном арбитражном суде (CAS). Рассмотрение дела, впрочем, может занять много времени, поэтому суд может не успеть вынести окончательный вердикт до начала летней Олимпиады в Токио в 2020 году.
МОК: манипуляции подрывают доверие к спорту
После рекомендации CRC Международный олимпийский комитет (МОК) самым суровым образом осудил действия тех, кто несет ответственность за манипуляции, проделанные с данными допинг-проб российских спортсменов в Московской антидопинговой лаборатории. Такие действия подрывают доверие к спорту как таковому и является надругательством над спортивным движением по всему миру, подчеркивается в официальном заявлении МОК.
В свою очередь представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что возможные санкции WADA являются попыткой "выдавливания" России из международного спорта с помощью политики. А глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал предложенные меры неадекватными и чрезмерными.