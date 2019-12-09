К чему могут привести санкции WADA в отношении России

В случае введения санкций у России будет три недели на то, чтобы обжаловать решение WADA в Спортивном арбитражном суде (CAS). Рассмотрение дела, впрочем, может занять много времени, поэтому суд может не успеть вынести окончательный вердикт до начала летней Олимпиады в Токио в 2020 году.

МОК: манипуляции подрывают доверие к спорту

После рекомендации CRC Международный олимпийский комитет (МОК) самым суровым образом осудил действия тех, кто несет ответственность за манипуляции, проделанные с данными допинг-проб российских спортсменов в Московской антидопинговой лаборатории. Такие действия подрывают доверие к спорту как таковому и является надругательством над спортивным движением по всему миру, подчеркивается в официальном заявлении МОК.

В свою очередь представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что возможные санкции WADA являются попыткой "выдавливания" России из международного спорта с помощью политики. А глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал предложенные меры неадекватными и чрезмерными.