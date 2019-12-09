Жители Ласнамяэ не сумели остановить строительство Lidl

В поданной в суд жалобе местные жители требовали, чтобы предприятие также решило проблему с парковкой и дорожным движением в окрестностях, но суд посчитал такие требования неоправданными, поскольку они зависят от реализации детальной планировки квартала Тяхесаю и решений города Таллинна, передает Rus.ERR.

«Строительство самого здания магазина не нарушает права заявителей, и его завершение не препятствует осуществлению мер по улучшению ситуации с дорожным движением, включая реконструкцию дорог и перекрестков. Эти работы зависят от завершения других объектов в области детальной планировки и городских решений», - пояснила пресс-секретарь Таллиннских административного и окружного судов Аннели Вилу.