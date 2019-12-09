Министр социальных дел вылечил бы нехватку денег в системе опеки новыми налогами

Но перспективнее из них, по словам Кийка, все же создание кассы опеки: «Если мы хотим последовательно гарантировать помощь, единственным способом является создание отдельной конкретной доходной базы. Будь то налог, или конкретная статья в государственном бюджете, но, глядя на финансовые возможности государства, и, учитывая, что у нас 11 министерств со своими пожеланиями, ни один другой метод (кроме налога – ред.) при стабильном повышении цен так же растущих доходов не предлагает».

Гериатр: настал момент принятия решения

Кай Сакс. ФОТО: Sille Annuk

Кардиолог Клиники Тартуского университета и доцент гериатрии ТУ Кай Сакс как член ассоциации, объединяющей гериатров, говорит о введении налоги страхования опеки уже 10-15 лет. По ее словам, сейчас настал момент принятия политического решения.

Сакс объяснила, что вопрос финансирования долгосрочного ухода – это одна из хуже всего решенных сфер деятельности.

Многочисленные исследования, как внутриэстонские, ОБСЕ, так и Европейской комиссии говорят, что у нас долгосрочный уход во многом возложен на плечи родственников. Как в плане финансирования, так и в плане оказания услуг.

Последние данные стран ОБСЕ о долгосрочном уходе датируются 2014 годом. Тогда было рассмотрено финансирование со стороны общественного сектора долгосрочной опеки. В 30 странах в среднем вкладывали 1,4 процента от ВВП, в Эстонии этот показатель составлял 0,2 процента, из-за чего страна занимала третью строчку снизу.

«Это не менялось 10-15 лет, в то время как в странах ОБСЕ средний процент поднялся с 0,9 до 1,4 процента. Поэтому мы говорим, что так больше нельзя», - сказала Сакс.

Вторая проблема, по ее словам, заключается в том, что в системе здравоохранения много того, что должно быть в системе опеки. Однако, по словам Сакс, сейчас проще получить намного более дорогое лекарство, которое дается нуждающемуся в помощи при меньшем самофинансировании, и намного сложнее получить услугу по уходу, что дешевле, но за которую нужно платить либо нуждающемуся в помощи, либо его родственникам.

Тут, по ее словам, помогла бы именно страховка, поскольку страховка подходит в ситуациях, когда большая проблема возникает у сравнительного меньшинства, если не у единиц: «И если такая проблема возникает, то финансовое влияние настолько велико, что люди не могут справиться собственными силами. Для этого у нас есть медицинское страхование, дорожное страхование, социальное страхование и страхование от безработицы».

По ее словам, было бы лучше, если бы у каждого человека имелась медицинская страховка и страховка опеке, и ему не нужно было бы их как-то тратить: «Чувство уверенности в том, что, помощь, если в ней возникнет потребность, есть, никак не вредит здоровью и доходам, скорее наоборот».