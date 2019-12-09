Министр социальных дел вылечил бы нехватку денег в системе опеки новыми налогами

По словам министра социальных дел Танеля Кийка, финансирование услуги по уходу должно быть как и у медицины, где за лечение платит Больничная касса, пишет Postimees.
Высокая плата за место в домах призрения, большая нагрузка на родственников, плохая доступность услуги по уходу. Для смягчения звучащих уже как мантра проблем уже сейчас каждый год не хватает 150 миллионов евро.
В этот четверг по предложению министра социальных дел Танеля Кийка (Центристская партия) правительство будет обсуждать возможность введения налога на страхование опеки, чтоб получить дополнительные средства для организации ухода за нуждающимися.
По его словам, такой налог мог бы составить два процента от зарплаты, половину из которых платил бы работник, а половину работодатель. Кийк сказал, что это подразумевает создание конкретного налога, который копили б для покрытия потребности в опеке. Так же, как это работает в Больничной кассе, которая платит медицинским учреждениям.
«Это должна быть Касса опеки с отдельным бюджетом, в случае которой имеется четкая договоренность, что финансируется, в каком объеме, каким должно быть самофинансирование человека», - сказал Кийк, согласно версии которого и это должно быть солидарным налогом.
Министр объяснил, что сейчас государство и местные самоуправления каждый год вкладывают в социальную опеку 100 миллионов евро, то есть недостача больше, чем в эту сферу деятельности сейчас инвестируется. В плане доступности самая большая вилка имеется в домашнем обслуживании. Но денег больше всего не хватает в общем уходе.
Самофинансирование все растет
Самофинансирование в оплате места в доме призрения растет уже многие годы. Если в 2010 году нуждающийся в помощи и его родственники должны были покрывать 60 процентов от цены, то теперь уже почти 80. Уходом за своими родственниками в Эстонии занимаются 65 000 человек, более 10 000 из них поэтому находятся вне рынка труда.
«То есть люди и их родственники практически оплачивают всю сумму. В то же время, мы знаем, что средняя пенсия значительно меньше средней платы за место в доме призрения», - добавил Кийк. Средняя пенсия сейчас ниже 500 евро, а место в доме призрения стоит 800-900 евро.
В пользу налога страхования опеки, по словам Кийка, говорит и то, что общая налоговая нагрузка в Эстонии, по сравнению со средним по Европейскому союзу, очень маленькая: в Эстонии она составляет 33-34 процента от ВВП, в Европе в среднем 40 процентов.
И хотя тему только собираются обсудить в правительстве, введение нового налога не поддерживает обещавшая во время выборов налоговый мир партия «Отечество». Консервативная-народная партия Эстонии своей позиции до того, как выслушает предложение министра, высказывать не будет.
Айвар Кокк («Отечество») сказал, что какую бы ставку не ввели, в социальной сфере всегда будет не хватать денег. Введение нового государственного налога, по словам Кокка, не решит той проблемы, что население стареет. По его словам, у людей должна быть возможность подстраховать свою старость добровольной страховкой по опеке. «Это был бы гибкий способ, который учитывает разные возможности людей. В то же время, мог бы сохраниться сегодняшний порядок, при котором государство приходит на помощь тем, кто сам себе помочь не может».
Оппозиционные партии и работодатели критиковали реформу второй пенсионной ступени: накопленные на этой ступени деньги, по их мнению, можно было бы использовать для долгосрочного ухода. Но, насколько известно, имеется опасение, что часть тех, кто заберет свои деньги, спустят их на покрытие текущих расходов.
Партия реформ считает, что попытка решить проблему опеки новым налогом на рабочую силу – это скользкая дорожка. «В то же время правительство занимается разрушением пенсионной реформы, то есть снижением пенсий, но более маленькая пенсия означает и меньшие возможности для получения услуги по уходу», - сказал член партии белок Юрген Лиги.
Нынешнюю трехступенчатую систему, по его словам, и создавали для смягчения проблемы старения, она касается и вопроса опеки: «Первым делом правительству нужно остановить вывод денег из пенсионной системы, анализы влияния которого сообща показывают снижение пенсий».
Социал-демократы готовы обсудить тему страхования опеки. Но сейчас партия считает, что повешение налогов решением не является. По словам Хельмен Кютт, страховка начнет помогать людям через годы или десятилетия, а проблема является очень острой уже сейчас.
«Поэтому уже сейчас нужны решения, которые предложили бы людям реальную помощь. Обращу внимание и на то, что если вторую пенсионную ступень сломают, а Закон о семье будет действовать в нынешней формулировке, то будущие пенсионеры и их дети и внуки окажутся в еще большей беде», - сказала Кютт.
Работодатели настроены критически
Аналитик Центрального союза работодателей Эстонии Рауль Арон сказал, что самый большой вызов экономической политики заключается в том, чтобы развивать экономику так, чтобы все работодатели и работники двигались в одном темпе. «Если начать это с увеличения налоговой нагрузки, то это будет весьма болезненной политикой», - сказал Арон, по словам которого, увеличение налоговой нагрузки еще больше увеличит расходы на рабочую силу и, таким образом, усугубит связанные с этим проблемы конкурентоспособности.
Он добавил, что увеличение налоговой нагрузки не согласуется с обещанием налогового мира, сохранение которого нынешнее правительство называет одним из самых больших достижений. Неуверенность влияет как на новые зарубежные инвестиции, так и на инвестиции местных предпринимателей в инновации и конкурентоспособность.
Если в социальной защите или все равно какой системе имеются проблемы, нужно, по словам Арона, искать решение проблемы внутри системы, а не просто собирать деньги с налогоплательщика: «При увеличении налоговой нагрузки мы рискуем тем, что количество людей, расходы на проживания которых оплачивает налогоплательщик, увеличится за счет безработных. Расходы на социальную опеку так и так в будущем увеличатся, если обязательная накопительная пенсия, по сути, исчезнет».
Кийк представит правительству еще два варианта. Согласно первому государству нужно взять на себя большую ответственность в организации опеки. Вторая модель такова, что это делают государство и местное самоуправление вместе.
Но перспективнее из них, по словам Кийка, все же создание кассы опеки: «Если мы хотим последовательно гарантировать помощь, единственным способом является создание отдельной конкретной доходной базы. Будь то налог, или конкретная статья в государственном бюджете, но, глядя на финансовые возможности государства, и, учитывая, что у нас 11 министерств со своими пожеланиями, ни один другой метод (кроме налога – ред.) при стабильном повышении цен так же растущих доходов не предлагает».
Гериатр: настал момент принятия решения
Кардиолог Клиники Тартуского университета и доцент гериатрии ТУ Кай Сакс как член ассоциации, объединяющей гериатров, говорит о введении налоги страхования опеки уже 10-15 лет. По ее словам, сейчас настал момент принятия политического решения.
Сакс объяснила, что вопрос финансирования долгосрочного ухода – это одна из хуже всего решенных сфер деятельности.
Многочисленные исследования, как внутриэстонские, ОБСЕ, так и Европейской комиссии говорят, что у нас долгосрочный уход во многом возложен на плечи родственников. Как в плане финансирования, так и в плане оказания услуг.
Последние данные стран ОБСЕ о долгосрочном уходе датируются 2014 годом. Тогда было рассмотрено финансирование со стороны общественного сектора долгосрочной опеки. В 30 странах в среднем вкладывали 1,4 процента от ВВП, в Эстонии этот показатель составлял 0,2 процента, из-за чего страна занимала третью строчку снизу.
«Это не менялось 10-15 лет, в то время как в странах ОБСЕ средний процент поднялся с 0,9 до 1,4 процента. Поэтому мы говорим, что так больше нельзя», - сказала Сакс.
Вторая проблема, по ее словам, заключается в том, что в системе здравоохранения много того, что должно быть в системе опеки. Однако, по словам Сакс, сейчас проще получить намного более дорогое лекарство, которое дается нуждающемуся в помощи при меньшем самофинансировании, и намного сложнее получить услугу по уходу, что дешевле, но за которую нужно платить либо нуждающемуся в помощи, либо его родственникам.
Тут, по ее словам, помогла бы именно страховка, поскольку страховка подходит в ситуациях, когда большая проблема возникает у сравнительного меньшинства, если не у единиц: «И если такая проблема возникает, то финансовое влияние настолько велико, что люди не могут справиться собственными силами. Для этого у нас есть медицинское страхование, дорожное страхование, социальное страхование и страхование от безработицы».
По ее словам, было бы лучше, если бы у каждого человека имелась медицинская страховка и страховка опеке, и ему не нужно было бы их как-то тратить: «Чувство уверенности в том, что, помощь, если в ней возникнет потребность, есть, никак не вредит здоровью и доходам, скорее наоборот».