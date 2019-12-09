Новые злоключения трех сестер

Сестер зовут Елена (Юлия Пересильд), Вера (Юлия Снигирь) и Анна (Анна Чиповская). Они уже успели как-то приспособиться к жизни в чужом государстве. Старшая, Елена, как и чеховская Ольга, замужем за неплохим, в сущности, но раздражающим своей занудливой педантичностью человеком – тем самым таксистом Донатасом, которого играет отдаленно напоминающий Даниэля Ольбрыхского рыжеволосый литовский актер Андрюс Паулавичюс.

Константин Худяков – слишком интеллигентный художник, чтобы позволить себе потоптаться на национальном вопросе – это было бы дешевкой. Противоречия на этой почве, конечно, не обойти, они есть, но – не на политическом, а на человеческом уровне, уровне характеров и темпераментов. Елену раздражает, что у Донатаса все расчислено, расписано по графам: секс с женой он позволяет себе только в те дни, когда вероятно зачатие. Русской женщине такой постельный прагматизм претит, она зло бросает в лицо мужу: «Трахаться надо, чтобы получать наслаждение», - а слишком правильного Донатаса даже вполне цензурный глагол «трахаться» возмущает. Сестра Донатаса Бригитта (удивительно яркая, при всей внешней сдержанности, работа Габриэлы Куодите) в те моменты, когда застолье уже близится к концу и бутылки пустеют, вспоминает, что их с Донатасом отец был лесным братом и погиб за свободную Литву, но это, скорее, незаживающая боль, чем политическая декларация – ведь с сестрами Бригитта дружит. Ситуация, когда сын борца за независимость женат на дочери советского офицера здесь подчеркивает иную мысль: жизнь на уровне индивидуальности сложнее, чем на социально-политическом уровне, и именно ее сложность снимает очень многие проклятые вопросы.

Мне сначала казалось, что Бригитте в структуре фильма отведена примерно такая же роль, как Наташе у Чехова. (Тем более, что тут же вспомнилось: у Еремина Наташа была эстонкой. По Чехову Наташа замужем за братом сестер Прозоровых, тут возникает зеркальное отражение – брат четвертой героини женат на одной из сестер.) Но Бригитта – не разрушительница. Разрушить дом – точнее, два дома, тот, в котором живут сестры, и наследственный дом Донатаса и Биргитты, временно сданный новому русскому Борису (темное прошлое и бездна обаяния, свойственного одному из самых харизматичных русских актеров Евгению Цыганову).

После распада

А пока что сестры выглядят вполне прижившимися в новой реальности: Елена – домохозяйка; Вера рисует на городской площади портреты – в основном, приезжих; Анна поет в местном баре. Чеховского в фильме – прежде всего сама атмосфера, неторопливо развертывающаяся жизнь, ритмическая партитура картины, общее настроение ранней осени (прекрасная операторская работа Александра Кузнецова). А главное – та самая, уводящая драматургию Чехова от привычного для начала ХХ века реализма ближе к новому тогда символизму, особенность: люди сидят за столом, пьют чай (здесь – кофе) – а в это время решаются их судьбы.