Yandex передает контроль над предприятием Кремлю

На прошлом неделе на московской бирже акции Yandex поднялись на рекордный уровень, поскольку президент России Владимир Путин после встречи с рудководителями Yandex похвалил интересные и масштабные проекты компании с зарубежными партнерами, передает Postimees.

Хотя еще пять лет назад тот же Путин стал причиной падения акций Yandex, когда заявил, что технологическая компания является проектом ЦРУ и что фирма развилась под влиянием Запада.

Основатель и гендиректор Yandex Аркадий Волож сообщил, что результатом переговоров с Кремлем стала новая структура управления компанией, которая должна объединить интересы акционеров и желание Кремля держать касающиеся российских пользователей Yandex данные подальше от чужих рук.

Шестеро человек, причастных к переговорам, рассказали изданию Financial Times, что Кремль изначально требовал права вето на весь совет директоров Yandex с целью иметь большую долю в компании и занять два места в совете.

В конечном счете компания и чиновники договорились о создании некоммерческого Фонда общественных интересов, который получит «золотую акцию» интернет-гиганта и сможет выдвинуть двух из 12 директоров в совет директоров. Кроме того, фонд сможет заблокировать консолидацию 10% и более акций в одних руках и участвовать в принятии определенных решений. Аркадий Волож остался гендиректором.

Участвовавшие в переговорах люди сказали, что результатом является функционирующая структура управления в секторе, который Кремль теперь считает таким же стратегически важным, как нефть, газ и финансовый сектора, где почти все крупнейшие предприятия принадлежат государству.

Кремль не ответил на вопросы издания Financial Times, но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в прошлом месяце заявил журналистам, что изменения в Yandex не нуждаются в одобрении Кремля.

Yandex – российская транснациональная компания, зарегистрированная в Нидерландах и владеющая одноименной системой поиска в Сети, интернет-порталами и службами в нескольких странах. Наиболее заметное положение занимает на рынках России, Турции, Белоруссии и Казахстана. В Эстонии компания открыла сервис Yandex.Taxi.