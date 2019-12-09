Магазины Rimi начали бороться с просроченными продуктами необычным способом

«Мы всегда старались действовать так, чтобы спасти от списания максимальное количество продуктов, - сказала специалист по социально ответственному предпринимательству Rimi Катрин Батс. - Несмотря на то, что мы используем современные системы для заказа товаров, которые достаточно точно предсказывают, какое количество товара будет куплено, это не исключает возможности, что продукт испортится или останется лежать на полке».

Катрин Батс отметила, что раньше работники магазина должны были сами постоянно контролировать срок реализации всех продуктов, а сейчас, благодаря Semafor, они точно знают, какие товары надо проверить, и при необходимости снизить цену. «Мы выигрываем много времени – иногда вместо нескольких часов у работника уходит на проверку товара всего несколько минут».

«Приложение помогает предотвратить ситуации, в которых просроченный товар по-прежнему будет находиться на прилавке, - отметила Батс. - Пищевая безопасность для нас очень важна, и мы стараемся делать все возможное для того, чтобы клиенты могли доверять качеству продуктов, которые они покупают в Rimi. Мы призываем всех отдавать предпочтение сниженным товарам, срок хранения которых подходит к концу. Их качество по-прежнему гарантировано, и такие продукты хорошо подходят для употребления в тот же день».

«Списанные продукты – это часть одной очень сложной проблемы, которая включает в себя бессмысленную трату воды, земли, рабочего времени, транспорта и энергии», - объяснила специалист Rimi. Она отметила, что предприятие Rimi поставило перед собой цель уменьшить в странах Балтии объем выбрасываемой еды к 2025-му году в два раза: «Я хочу еще раз напомнить людям, что согласно исследованиям, больше всего продуктов выбрасывают именно дома. Один из лучших методов борьбы с этим – планирование своих покупок. Это привычка, внедрение которой позволит вам сэкономить время на бесконечном шопинге, деньги на лишних покупках и ресурсы на изготовление еды».

«Работа с Rimi для Whywaste (шведское предприятие пищевых технологий, которое разработало приложение Semafor - прим.ред.) особенно важна, поскольку мы осенью уже начали сотрудничество с материнским предприятием Rimi в Швеции – концерном ICA, - сказал один из основателей Whywaste Себастиан Хеглин Торден. - На сегодняшний день мы можем сказать, что благодаря нашему приложению, ICA спасает от списания примерно 70 тонн продуктов ежемесячно, а работники экономят в зависимости от формата магазина 25-125 трудочасов. Те европейские розничные сети, которые уже используют систему Semafor, смогли сократить списание продуктов в среднем на 20 процентов».