Никакой АЭС! У нас и так уже местами предельная нагрузка на окружающую среду

Напрочь игнорируется экологическая составляющая проекта. Нас в который раз убеждают в абсолютной безопасности будущей АЭС. Но мировая практика их эксплуатации показывает как раз обратное. Абсолютность с другим знаком. В экологии существует такое понятие, как экологическая емкость. Эта величина характеризует насыщение до определенного предела чужеродными веществами. И если мы говорим про радионуклиды в Эстонии, то мы уже имеем во многих местах предельную нагрузку на окружающую среду. Весь северо-восток, а особенно Силламяэ, Палдиски, а также все места активного выхода на поверхность радона, радиоактивного и канцерогенного природного газа. Любое количество вышедших радионуклидов за пределы АЭС мгновенно превратится в катастрофическую ситуацию для местного населения. А радионуклиды выходят, достаточно вспомнить сброс благородных газов или Н3, образующихся непрерывно в результате ядерных реакций.

И дело касается не только экологической емкости экосистемы Эстонии. В контексте атомной промышленности мы имеем право говорить о проблеме мирового масштаба. Дело в том, что предлагаемый нам тип реактора является еще одним банальным размножителем. Он работает на урановом топливном цикле. И проблема даже не в появлении складированных по всему миру многих тысяч тонн U238, появляющихся в результате добычи нужного для цепных реакций U235. Наибольшей проблемой в безаварийный период то, что эти реакторы нарабатывают огромное весовое количество самых разных радиоактивных элементов и изотопов, самыми долгоживущими из которых являются сверхтоксичный плутоний и прочие актиниды. Миру отчаянно нужны энергетические реакторы других типов, в которых можно было бы перерабатывать в энергию накопившиеся по всему миру десятки тысяч тонн отходов. Это будет реактор 4-го поколения, но технического чуда еще, увы, не осуществили. Нам не нужен в Эстонии еще один источник токсичных отходов, проблема которых не решена ни в локальном ни в глобальным масштабе. Я за новые технологии, но против создания новых проблем.

Ну и как же не поглумиться на Чернобыльской аварией. Нарратив атомщиков похож на копировальную машину. Во всем виноват «глупый» и недальновидный эксплуатирующий персонал. Очень удобная позиция, классический поиск козлов отпущения и отрицание любых других ошибок участников системы в целом. Ошибки в любой системе, как известно копятся и не видны до тех пор, пока не приблизятся к пределу прочности системы. Позже происходит разрушение всей системы из-за самого слабого звена. Мы не хотим быть самым слабым звеном в этой системе закулисных игр и принятия решений. Все неравнодушные жители Эстонии требуют прозрачного ведения дел и готовы отстаивать свои права и достоинства всеми доступными способами. Как и в случае с планировавшимся целлюлозным заводом.