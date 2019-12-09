Греческий футбольный клуб АЕК вместо Леонида Слуцкого возглавил Массимо Каррера

Ранее главным претендентом на эту вакансию считался бывший тренер сборной России Леонид Слуцкий, недавно покинувший голландский "Витесс", однако в итоге греки предпочли Карреру.

Помогать Каррере будут ассистент Джанлука Колонелло и тренер по физподготовке Джорджо Д'Урбано, который работал вместе с ним в "Спартаке".

Каррера работал в московском "Спартаке" в 2016-2018 годах. Под его руководством красно-белые впервые за 16 лет стали чемпионами России, а также завоевали Суперкубок страны.