Греческий футбольный клуб АЕК вместо Леонида Слуцкого возглавил Массимо Каррера

Бывший наставник российского "Спартака" Массимо Каррера назначен главным тренером греческого футбольного клуба АЕК. 55-летний итальянец подписал соглашение до лета 2021 года и сменил на этом посту Никоса Костеноглу, который возглавлял команду с августа 2019 года, пишет Newsru.com.
Ранее главным претендентом на эту вакансию считался бывший тренер сборной России Леонид Слуцкий, недавно покинувший голландский "Витесс", однако в итоге греки предпочли Карреру.
Помогать Каррере будут ассистент Джанлука Колонелло и тренер по физподготовке Джорджо Д'Урбано, который работал вместе с ним в "Спартаке".
Στιγμές από την παρουσίαση του νέου προπονητή της ΑΕΚ Μάσιμο Καρέρα!#aekfc #aekfcseason2019_20 #aekfamily #massimocarrera pic.twitter.com/H0NCYeT25T— AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) 8 декабря 2019 г.
Каррера работал в московском "Спартаке" в 2016-2018 годах. Под его руководством красно-белые впервые за 16 лет стали чемпионами России, а также завоевали Суперкубок страны.
АЕК является 12-кратным чемпионом Греции, 15-кратным обладателем Кубка Греции и двукратным обладателем Суперкубка страны. В текущем чемпионате Греции афиняне занимают третье место, набрав 21 очко в 13 матчах.