Пн, 9.12.2019
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  • Греческий футбольный клуб АЕК вместо Леонида Слуцкого возглавил Массимо Каррера

Греческий футбольный клуб АЕК вместо Леонида Слуцкого возглавил Массимо Каррера

Леонид Слуцкий.

ФОТО: GEORGIOS KEFALAS/AP

Бывший наставник российского "Спартака" Массимо Каррера назначен главным тренером греческого футбольного клуба АЕК. 55-летний итальянец подписал соглашение до лета 2021 года и сменил на этом посту Никоса Костеноглу, который возглавлял команду с августа 2019 года, пишет Newsru.com.

Ранее главным претендентом на эту вакансию считался бывший тренер сборной России Леонид Слуцкий, недавно покинувший голландский "Витесс", однако в итоге греки предпочли Карреру.

Помогать Каррере будут ассистент Джанлука Колонелло и тренер по физподготовке Джорджо Д'Урбано, который работал вместе с ним в "Спартаке".

Каррера работал в московском "Спартаке" в 2016-2018 годах. Под его руководством красно-белые впервые за 16 лет стали чемпионами России, а также завоевали Суперкубок страны.

АЕК является 12-кратным чемпионом Греции, 15-кратным обладателем Кубка Греции и двукратным обладателем Суперкубка страны. В текущем чемпионате Греции афиняне занимают третье место, набрав 21 очко в 13 матчах.

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