В поездах Elron приступают к работе гномы

Руководитель по маркетингу и коммуникации Elron Марийс Адамберг пояснила, что в сотрудничестве с Eesti Post в этом году пассажирам будет предоставлена возможность отправить свои добрые пожелания во время поездки на поезде. «Время, проводимое на поезде, является временем, которое стоит посветить самому себе, а также хорошим пожеланиям – в этом году мы предоставляем нашим пассажирам возможность запечатлеть свои рождественские пожелания на открытке в поезде, и сразу же отправить их оттуда своим близким», – сказала Адамберг.

По словам члена правления и руководителя сектора почтовых услуг Eesti Post Кайды Каулер, отправление рождественских писем и открыток в нашу эпоху вездесущих новых технологий остается на удивление популярным. «Сегодня письма и открытки прежде всего используются для передачи эмоций, а не просто для донесения информации. Личное и физически осязаемое рождественское поздравление способно согреть сердце любого получателя письма, и оно является самым лучшим способом удивить своего близкого, – сказала Каулер. – К сожалению, зачастую люди забывают уделить свое время тому, чтобы отправить пожелания письмом. Поездка на поезде подойдет для этого просто идеально».

Встретить гномов в поездах Elron можно будет с 12 по 21 декабря. Первые гномы приступят к работе 12 декабря в поезде, отправляющемся в 8:13 по рейсу Таллинн-Тарту-Валга. Этих старательных персонажей можно будет повстречать на всех линиях, и написанные в поезде рождественские пожелания можно будет отправить как в любые места по всей Эстонии, так и в совсем дальние страны.