«Это что, тюрьма?»: пациентка обвиняет медперсонал PERH в безобразном обращении

«Мне была нанесена серьезная психотравма, я до сих пор не могу прийти в себя» - признается обратившаяся в редакцию Rus.Postimees пенсионерка из Таллинна Вера В., для которой лечение в Северо-Эстонской региональной больнице (PERH) обернулось скандалом с криками и применением физической силы. Что произошло в стенах одного из лучших медучреждений Эстонии и как руководство больницы комментирует конфликт между пациенткой и медперсоналом?
Бессонная ночь
Вера В. поступила в отделение пульмонологии Северо-Эстонской региональной больницы 31 октября с диагнозом «пневмония». Инцидент произошел вечером следующего дня. «Дело было около 22:00. Я уже лежала и почувствовала, что ногу начинает сводить судорогой. У меня такие судороги, которые идут не от копчика, а от крестца. Иногда мне необходимо просто походить, чтобы что-то там встало на место. Я предупредила медсестер, что немножко похожу, пока нога не успокоится. Медсестры стали совать таблетки, но я сказала, что это бесполезно: они мне не помогают. Я человек в возрасте, мне 70 лет, я не кричала, никому не мешала, тихо встала и пошла по коридору вдоль палат», - рассказывает наша читательница.
По словам Веры, в какой-то момент она почувствовала, что кто-то, скорее всего, медсестра, схватил ее за рукав. «Был рывок за рукав. У меня хорошая реакция: я наотмашь откинула руку. Неподалеку была еще и санитарка, которая скомандовала: марш в свою палату. Я спрашиваю: здесь что, тюрьма? Она отвечает: у нас такой порядок. Порядок порядком, но не тюрьма и не психбольница. Я предупредила, что еще чуть-чуть похожу и лягу спать», - вспоминает героиня.
«Когда я прошла мимо своей палаты, то услышала вслед угрозы о вызове главврача, охраны и полиции, - продолжает свой рассказ пациентка Северо-Эстонской региональной больницы. – Когда я сделала еще несколько шагов вперед, на меня набросились три санитарки. Поскольку я знакома с приемами самообороны и имею представление о пределах необходимой самообороны, я не стала с ними слишком бороться: одну женщину рукой схватила за горло, а второй ногтями вцепилась в руку. Третья была впереди. Они так заорали, что их было слышно на все этажи. Я не шумела и никому не мешала, а они разбудили весь этаж».
По ее словам, во время этой сцены появился охранник, который не вмешался, а просто наблюдал за происходящим. «Санитарки тут же отскочили от меня. Они не успели мне навредить, у меня хорошая реакция, поэтому и синяков на теле нет. Я хоть и больная, но не могла позволить дать себя в обиду. Однако мне была нанесена серьезная психотравма, я до сих пор не могу прийти в себя. Когда я уже оказалась в своей палате, мне дали сильнодействующую таблетку, поэтому я тут же заснула и проспала всю ночь», - говорит Вера.
Претензии к санитарным условиям
По словам читательницы, находиться в палате, в которой, помимо нее, были еще три пациентки, было мучительно на протяжении всего периода лечения: «Во-первых, духотища, помещение не проветривалось, дышать нечем. Во-вторых, среди нас была тяжелобольная, возле койки которой стоял горшок. Она справляла нужду в этот горшок, который санитарки не убирали вовремя. Вот и представьте себе эту вонь в сочетании с духотой. Моя кровать стояла напротив туалета, и я видела, как санитарка выливала туда содержимое горшка. А ополаскивался этот горшок в раковине, в которой по идее мы должны были умываться. Полная антисанитария! Никакой дезинфекции или элементарной уборки. Всего один раз я видела, что протирались полы, но это больше походило на размазывание грязи и разбрасывание пыли по углам».
По мнению Веры, ее выписка была специально затянута. «Нас выписывали втроем и каждому утром принесли бумажки. Две ушли максимум через час, а я все сижу и жду. Спрашиваю, когда же можно идти, а в ответ слышу: ждите. И так целый день», - жалуется читательница, по словам которой даже вмешательство семейной медсестры, которая в течение дня общалась как с Верой, так и с медиками Северо-Эстонской региональной больницы, не слишком ускорили процесс выписки.
«Такси из больницы я вызывала в 16:53. Получается, с 9:00 до 17:00 я ждала выписки. Разве это нормально? Те, кто выписывался со мной в один день, ушли через час, а меня мурыжили до самого вечера. Если бы не моя семейная медсестра, я и не знаю, что бы было», - добавила она.
Ходить по коридорам разрешено
Старшая сестра отделения пульмонологии Северо-Эстонской региональной больницы Юлия Яансоо подтвердила, что Вера В. находилась у них на лечении с 31 октября по 4 ноября. По ее словам, 1 ноября ночью пациентка повела себя неадекватно, не подчинилась внутреннему распорядку и напала на сотрудников медучреждения.
«Также она грозилась посреди ночи самовольно покинуть больницу, что с учетом ее состояния здоровья было потенциально опасно», - подчеркнула Яансоо.
То же самое говорит заведующая центром пульмонологии Северо-Эстонской региональной больницы Пилле Мукк: «Конфликт начался из-за желания пациентки покинуть больницу, несмотря на состояние здоровья. Ранее пациентке неоднократно рассказывали о ее болезни и необходимости госпитализации. Пациентам разрешено перемещаться в пределах отделения. Вопрос заключался не в том, что она ходила по коридору, а в том, что она намеревалась покинуть отделение. Время перевалило за 3:00, и в таких случаях мы просим пациентов считаться с интересами других больных того же отделения. Также мы не можем нести ответственность за безопасность пациента, который ночью ушел из больницы. Это мы тоже объяснили пациентке».
«Несмотря на все объяснения, пациентка продолжала пытаться покинуть отделение, вела себя агрессивно, и как вербально, так и физически нападала на персонал. Привлечение охранника в отделении – это всегда крайняя мера, к которой прибегают в ситуации, когда пациент представляет опасность для себя, персонала или других больных», - объяснила Мукк.
Она добавила, что отделение пульмонологии не готово делиться с прессой более подробным описанием ненадлежащего поведения пациентки, так как обнародование такой информации не ее в интересах. «В случае пациентов мы всегда учитываем то, что физическая боль зачастую влияет и на эмоциональное состояние человека и его поведение. Делиться подобным с третьими лицами было бы неуместно», - пояснила Мукк.
По словам представителей отделения пульмонологии, после убеждений дежурного медперсонала и охранника пациентка согласилась пройти в палату и успокоилась.
«Дежурившие в ту ночь сотрудники дали свои объяснения относительно того, что произошло. На основании их слов мы можем заверить, что со стороны больницы все было корректно. К сожалению, среди наших пациентов встречаются конфликтные люди, которые не считаются с другими больными и ведут себя невежливо по отношению к персоналу. Но все равно наши сотрудники делают все от них зависящее», - подытожила Мукк.
Юлия Яансоо в свою очередь рассказала, что палаты в отделении пульмонологии убирают в соответствии с действующим в больнице порядком уборки раз в день. «Открывать окна разрешено, но при согласии других находящихся в палате пациентов. Экскременты смываются в унитаз, утки и кресло-унитаз промываются в специальной стиральной машине», - сказала она.
Пациентку выписали в соответствии с решением ее лечащего врача, добавила Юлия Яансоо.
Куда жаловаться?
О том, что делать, если человек остался недоволен оказанной услугой здравоохранения, рассказала заведующая отделом здравоохранения Департамента здоровья Пилле Саар:
«Департамент здоровья проверяет и оценивает, насколько оказываемые услуги здравоохранения соответствуют установленным требованиям, то есть следит за так называемым структурным качеством. Департамент здоровья может на основании жалобы пациента начать надзорное производство, рассматривая формальное соблюдение требований к качеству со стороны поставщика медицинских услуг.
Исходя из закона, Департамент здоровья не оценивает решения врачей относительно лечения и не дает оценки качеству результата оказанных услуг здравоохранения.
У пациента есть право обратиться в Департамент здоровья со связанной с оказанием услуги здравоохранения проблемой, передав свою жалобу электронным путем через m-veeb или на бумаге.
Жалобами, связанными со структурным качеством услуги здравоохранения (например, месторасположение и часы работы, время приема сотрудников здравоохранения, надлежащая документация услуг здравоохранения и т.д.), занимается Департамент здоровья.
В случае обращений, касающихся качества результата услуги здравоохранения, мы советуем, куда обратиться и какие данные представить. Также Департамент здоровья регистрирует связанные с оказанием услуг здравоохранения обращения и анализирует содержание жалоб. В 2019 году нам поступило около 200 обращений. Из них 78 связаны с общей медицинской, 68 – со специализированной врачебной, 13 – со стоматологической помощью, оставшиеся – с другими имеющими отношение к здравоохранению темами.
Пациент может попросить поставщика услуги здравоохранения и экспертную комиссию по качеству медицинской помощи дать оценку качеству услуги здравоохранения. Экспертная комиссия по качеству медицинской помощи представляет пациенту независимую оценку качества результата оказанной услуги здравоохранения.
В экспертную комиссию по качеству медицинской помощи можно обращаться в случае, если возникло подозрение относительно целесообразности оказания услуги здравоохранения, решения врача, ошибки в лечении или безопасности услуги. Для этого нужно отправить заявление по адресу: Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn. Также заявление с цифровой подписью можно отправить по адресу электронной почты: info@sm.ee.
Для анализа ситуации следует указать в заявлении следующие данные:
- Контактные данные заявителя (имя, номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес).
- Данные о поставщике услуги здравоохранения (название медицинского учреждения, имя сотрудника здравоохранения и место оказания услуги здравоохранения).
- Заверенное цифровой подписью согласие заявителя на использование данных о состоянии здоровья пациента, которые необходимы для выяснения обстоятельств жалобы».