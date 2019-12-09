«Это что, тюрьма?»: пациентка обвиняет медперсонал PERH в безобразном обращении

Юлия Яансоо в свою очередь рассказала, что палаты в отделении пульмонологии убирают в соответствии с действующим в больнице порядком уборки раз в день. «Открывать окна разрешено, но при согласии других находящихся в палате пациентов. Экскременты смываются в унитаз, утки и кресло-унитаз промываются в специальной стиральной машине», - сказала она.

Пациентку выписали в соответствии с решением ее лечащего врача, добавила Юлия Яансоо.

Куда жаловаться?

О том, что делать, если человек остался недоволен оказанной услугой здравоохранения, рассказала заведующая отделом здравоохранения Департамента здоровья Пилле Саар:

«Департамент здоровья проверяет и оценивает, насколько оказываемые услуги здравоохранения соответствуют установленным требованиям, то есть следит за так называемым структурным качеством. Департамент здоровья может на основании жалобы пациента начать надзорное производство, рассматривая формальное соблюдение требований к качеству со стороны поставщика медицинских услуг.

Исходя из закона, Департамент здоровья не оценивает решения врачей относительно лечения и не дает оценки качеству результата оказанных услуг здравоохранения.

У пациента есть право обратиться в Департамент здоровья со связанной с оказанием услуги здравоохранения проблемой, передав свою жалобу электронным путем через m-veeb или на бумаге.

Жалобами, связанными со структурным качеством услуги здравоохранения (например, месторасположение и часы работы, время приема сотрудников здравоохранения, надлежащая документация услуг здравоохранения и т.д.), занимается Департамент здоровья.

В случае обращений, касающихся качества результата услуги здравоохранения, мы советуем, куда обратиться и какие данные представить. Также Департамент здоровья регистрирует связанные с оказанием услуг здравоохранения обращения и анализирует содержание жалоб. В 2019 году нам поступило около 200 обращений. Из них 78 связаны с общей медицинской, 68 – со специализированной врачебной, 13 – со стоматологической помощью, оставшиеся – с другими имеющими отношение к здравоохранению темами.

Пациент может попросить поставщика услуги здравоохранения и экспертную комиссию по качеству медицинской помощи дать оценку качеству услуги здравоохранения. Экспертная комиссия по качеству медицинской помощи представляет пациенту независимую оценку качества результата оказанной услуги здравоохранения.

В экспертную комиссию по качеству медицинской помощи можно обращаться в случае, если возникло подозрение относительно целесообразности оказания услуги здравоохранения, решения врача, ошибки в лечении или безопасности услуги. Для этого нужно отправить заявление по адресу: Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn. Также заявление с цифровой подписью можно отправить по адресу электронной почты: info@sm.ee.

Для анализа ситуации следует указать в заявлении следующие данные:

- Контактные данные заявителя (имя, номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес).

- Данные о поставщике услуги здравоохранения (название медицинского учреждения, имя сотрудника здравоохранения и место оказания услуги здравоохранения).

- Заверенное цифровой подписью согласие заявителя на использование данных о состоянии здоровья пациента, которые необходимы для выяснения обстоятельств жалобы».