Из руководства Swedbank уволили последнего эстонца

Исполняющим обязанности специалиста по управлению рисками станет Гунилла Домейдж Халлрос, а руководителем отделений банка в странах Балтии – Джон Лидефельт.

Swedbank сообщил в понедельник утром, что в руководстве проходят большие изменения, чтобы упростить процесс принятия решений и воплотить в жизнь новую стратегию банка. В связи с этим число членов правления уменьшится втрое, до 14 человек. Например, объединят отдел дигитального банковского дела и ИТ-отдел.

«Представляю сегодня новое руководство, чтобы развивать Swedbank и усилить доверие. Поэтому некоторые руководители покинули банк. Также приступаю к оцениванию корпоративной культуры Swedbank», - сказал глава банка Йенс Хенрикссон.