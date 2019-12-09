Евгений Малкин посоветовал Илье Ковальчуку не возвращаться в Россию

Хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин считает, что Илье Ковальчуку не стоит возвращаться в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ), пишет Newsru.com.
36-летний Ковальчук ранее был выведен из состава "Лос-Анджелес Кингз". Он по-прежнему может тренироваться с остальными партнерами по команде, но не принимает участия в матчах.
"Хочу пожелать Илье терпения, мы все его поддерживаем. Конфликт с тренером или с клубом? Все это уже второй год происходит. Может, Ковальчук не влился в коллектив. Конечно, единственных выход - сменить команду, перезагрузить свою карьеру. Я не знаю насчет КХЛ, поедет ли он туда. Надо использовать все свои возможности в НХЛ. Если будут какие-то предложения, то лучше остаться в Северной Америке", - сказал Малкин в интервью "Матч ТВ".
Напомним, что сам Малкин прочно обосновался за океаном, став гражданином США.
В этом сезоне Ковальчук провел в регулярном чемпионате НХЛ 17 матчей, в которых набрал 9 (3+6) очков. В последний раз он выходил на лед в составе "Лос-Анджелес Кингз" 10 ноября в игре регулярного чемпионата НХЛ с "Монреаль Канадиенс".