Евгений Малкин посоветовал Илье Ковальчуку не возвращаться в Россию

"Хочу пожелать Илье терпения, мы все его поддерживаем. Конфликт с тренером или с клубом? Все это уже второй год происходит. Может, Ковальчук не влился в коллектив. Конечно, единственных выход - сменить команду, перезагрузить свою карьеру. Я не знаю насчет КХЛ, поедет ли он туда. Надо использовать все свои возможности в НХЛ. Если будут какие-то предложения, то лучше остаться в Северной Америке", - сказал Малкин в интервью "Матч ТВ".