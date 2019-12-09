Фото: для акции протеста перед Рийгикогу фермеры привезли 101 трактор и подарки

Протест вызван тем, что правящие партии нарушили данное ими слово и сократили в проекте госбюджета на 2020 год сумму внутригосударственных компенсаций в сельскохозяйственной сфере. Кроме того, в новый бюджетный период ЕС для фермеров сохранятся неравные условия конкуренции.

«Аграрии прежде всего разочарованы вероломством правящих партий, которые нарушили обещание компенсировать эстонским фермерам сельскохозяйственные дотации ниже среднего показателя в ЕС. Именно для того, чтобы указать на нарушение обещаний, мы и приведем на Тоомпеа не менее 101 трактора», – сказал глава Эстонской аграрно-торговой палаты Роомет Сырмус.

По его словам, эстонский сельскохозяйственный сектор вынужден в крайне неравных условиях конкурировать с фермерами других стран ЕС. «В 2020 году наши прямые дотации будут на треть ниже среднего показателя по ЕС. Это продолжает тормозить развитие сельского хозяйства и пищевой промышленности в Эстонии, и, с учетом ужесточающихся экологических норм, угрожает будущему сельскохозяйственного сектора и рабочим местам в сельских регионах», - пояснил Сырмус.

В среду в Рийгикогу пройдет третье чтение госбюджета, на котором утвердят окончательный размер внутригосударственных сельскохозяйственных компенсаций на 2020 год. Разрешенный ЕС размер внутригосударственных компенсаций на 2020 год составляет до 15,3 млн евро.

С 12 по 13 декабря пройдет заседание Европейского совета, где обсудят долгосрочный бюджет ЕС на период 2021-2027.