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  • Очередная акция протеста фермеров перед Рийгикогу: на этот раз те придут с огромным «подарком»

Очередная акция протеста фермеров перед Рийгикогу: на этот раз те придут с огромным «подарком»

Meeleavaldusele toodav kingipakk sümboliseerib põllumeeste poolt aastatel 2014-2020 paljuski enda arvelt tehtud „kingitust“ Eestile. Toompeale toodav pakk on võrreldes fotol olevaga hiigelsuur - protestikingitus on koguni 30-kuupmeetrine. Pilt on illustratiivne.

ФОТО: Joe Maher / Caters News/Caters News Agency

Во вторник фермеры проведут перед Рийгикогу акцию протеста, куда кроме тракторов также привезут огромный подарочный сверток, символизирующий инвестицию в размере более 600 млн евро, которую эстонские сельскохозяйственные производители совершили в создание публичных благ в сельских регионах в бюджетный период ЕС 2014-2020.

По оценке объединяющей сельскохозяйственные предприятия Эстонской аграрно-торговой палаты, в период 2014-2020 ЕС за счет эстонских сельскохозяйственных производителей сэкономил более 600 млн евро, выплачивая субсидии существенно ниже среднего показателя блока и при этом требуя выполнения требований к производству и предоставления публичных благ в полном объеме.

«Подарок» размером более 30 кубометров, который фермеры привезут на акцию, будут украшать десятки примеров публичных услуг, которые фермеры предоставляют эстонскому обществу в рамках своей повседневной деятельности наряду с производством продуктов питания. «Фермеры поддерживают жизнеспособность сельских регионов, защищают почву, воздух и воду, заботятся о биологическом разнообразии и ландшафтах, а также приносят на стол отечественный хлеб», – сказал председатель правления палаты Роомет Сырмус.

Акция пройдет с 11 до 13 часов во вторник перед зданием Рийгикогу в Таллинне.

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