Эстонская фирма за 50 млн построит для полиции Омана 14 патрульных катеров

В соответствии с договором компания за четыре года построит для полиции Омана 14 патрульных катеров на основе одной из своих базовых моделей BWB , оснащенной запатентованной носовой частью, способной разрезать волны.

Оманская полиция купит суда с пятилетним договором о полном обслуживании. За этот период в Омане будут построены база обслуживания судов и центр подготовки.