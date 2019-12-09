Эстонская фирма за 50 млн построит для полиции Омана 14 патрульных катеров

Сааремааская судостроительная компания Baltic Workboats (BWB) заключила с полицией Омана договор о строительстве 14 патрульных катеров общей стоимостью 50 млн евро.
В соответствии с договором компания за четыре года построит для полиции Омана 14 патрульных катеров на основе одной из своих базовых моделей BWB , оснащенной запатентованной носовой частью, способной разрезать волны.
Оманская полиция купит суда с пятилетним договором о полном обслуживании. За этот период в Омане будут построены база обслуживания судов и центр подготовки.
Baltic Workboats AS — расположенный на Сааремаа и основанный на эстонском капитале судостроительный завод, производящий рабочие суда для клиентов по всему миру. На данный момент в Насва построено уже более 200 инновационных рабочих судов более чем для двадцати разных стран.