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Семью из-за долгов в несколько тысяч евро уже 15 лет пытаются выселить из квартиры

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В Риге семья Богдановых уже 15 лет борется за возможность жить в квартире, которая в свое время принадлежала им, но сейчас находится во владении Рижской думы. Спор с самоуправлением о коммунальных платежах привел к решению о выселении, рассказывает Rus.TVNET со ссылкой на  программу 4. studija.

Семье предоставили квартиру еще в советское время. В 1993 году платежи за квартиру стали расти и отец Юлии Богдановой, поскольку он был юристом, обратился в самоуправление дома с вопросом, почему платежи выросли. Ответа так и не было получено. 

Богдановы за квартиру продолжили платить только ту сумму, что указана в договоре, поскольку никто так и не объяснил, почему нужно платить больше. 

Судопроизводство длилось несколько лет, до 2004 года. Тогда было принято решение выселить семью. Жильцы квартиры все-таки пошли на уступку и с 2010 года оплатили счет за жилье до последнего цента.

Однако до сих пор сохранился долг, который накопился за временной период с 2004 по 2010 год. Сумма - 22 000 евро. 

Представитель квартирного управления Департамента жилья и среды Рижской думы Марите Яворска пояснила, что пощады по делу Богдановых не будет. 

"В настоящее время эти лица без законного основания используют жилое помещение, которое им нужно освободить", - сказала Яворска. 

Омбудсмен Юрис Янсонс признал, что ситуация странная. Он, возможно, обратится к Генеральной прокуратуре, чтобы оценить законность выселения.

Видео: Сюжет 4. studija

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