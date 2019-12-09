Семью из-за долгов в несколько тысяч евро уже 15 лет пытаются выселить из квартиры

Семье предоставили квартиру еще в советское время. В 1993 году платежи за квартиру стали расти и отец Юлии Богдановой, поскольку он был юристом, обратился в самоуправление дома с вопросом, почему платежи выросли. Ответа так и не было получено.

Богдановы за квартиру продолжили платить только ту сумму, что указана в договоре, поскольку никто так и не объяснил, почему нужно платить больше.

Судопроизводство длилось несколько лет, до 2004 года. Тогда было принято решение выселить семью. Жильцы квартиры все-таки пошли на уступку и с 2010 года оплатили счет за жилье до последнего цента.

Однако до сих пор сохранился долг, который накопился за временной период с 2004 по 2010 год. Сумма - 22 000 евро.

Представитель квартирного управления Департамента жилья и среды Рижской думы Марите Яворска пояснила, что пощады по делу Богдановых не будет.

"В настоящее время эти лица без законного основания используют жилое помещение, которое им нужно освободить", - сказала Яворска.

Омбудсмен Юрис Янсонс признал, что ситуация странная. Он, возможно, обратится к Генеральной прокуратуре, чтобы оценить законность выселения.