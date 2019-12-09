ВАДА отстранило Россию на 4 года от Олимпийских игр и чемпионатов мира

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял рекомендацию комитета по соответствию и отстранил Россию на 4 года от всех крупных соревнований, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира, сообщает Inside The Games.
20 сентября исполком ВАДА восстановил РУСАДА в правах при условии, что эксперты ВАДА получат доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018 года, однако этого сделано не было. ВАДА приняло решение повторно направить экспертную группу в Москву 9 января 2019 года. 17 января работа экспертов в лаборатории была завершена. Вскоре стало известно, что РУСАДА сохранило статус соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Осенью 2019 года разразился скандал, когда в предоставленных данных были обнаружены махинации.
Отстранение на четыре года означает, что Россия не может посылать своих спортсменов под государственным флагом на любые соревнования имеющие всемирный характер - чемпионаты мира и Олимпиады. Чемпионатов Европы запрет не касается. За Россией остается право обжаловать сегодняшнее решение в Спортивном арбитражном суде
Как сообщает Sports.ru , участие российских спортсменов во всемирных соревнованиях возможно под нейтральным флагом, по аналогии с Олимпиадой-2018.